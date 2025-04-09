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因應美對等關稅 新北：補貼企業信保貸款利息

中央社／ 新北9日電

新北市政府經發局今天表示，因應美國對等關稅，將祭出信用保證貸款利息補貼，減輕中小企業資金壓力，以穩定營運動能。符合資格者，補貼貸款200萬元內之8成利息，為期6個月。

市府經濟發展局副局長黃碧玉針對美國近期對台灣實施對等關稅政策的衝擊，今天在市政會議報告因應政策與作為。

經發局說，市府啟動的「四大行動方案」，包括提供一站式服務的因應專案小組、協助企業開拓多元市場、幫助業者分析市場與開辦法規課程，以強化應變及信保貸款利息補貼減輕壓力。

經發局說，專案小組涵蓋「企業紓困小組」提供一站式協助對接中央資源，另可向稅捐處申請延期或分期繳納地方稅；「穩定物價小組」監控重要民生物資供需，避免囤積與哄抬物價；「就業穩定小組」將分級訪視企業與工廠，協助被資遣勞工請領失業給付，並擴大職訓。

經發局說，面對關稅衝擊，協助企業布局全球市場，降低對單一國家的依賴。20家企業日前參訪歐洲，並正在參加波蘭洽商會，預估有新台幣5億元的潛在商機。

經發局表示，企業近3年有出口實績，且受美國關稅影響而營業衰退，可向市府申請中小企業信保貸款，核准後，提供利息補貼；補貼額度為新台幣200萬元內之利息，補貼8成，為期6個月。

市長侯友宜接受聯訪時表示，企業很多的資金受到挑戰，希望銀行不要抽銀根，盼望中央在稅制上，讓損傷嚴重的產業給予補助或協助減免。

侯友宜說，經濟產業是台灣的命脈，企業希望長期友善的產業環境，包括能源、人才、缺工及勞動安定，這才是長遠的目標。近期，產業界反映很多聲音，市府也舉辦產業諮詢委員會，這些聲音將會在行政院會反映讓中央知道，盼中央以具體行動回應企業的實際需求，提供全方位且即時的支持。

新台幣 美國 關稅

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