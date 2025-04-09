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關稅重塑全球貿易 適應力將成企業競爭優勢的重要前提

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國於4月2日公布的新關稅政策，猛烈衝擊著全球貿易版圖，企業成本結構、供應鏈和企業決策規劃，都受到直接影響。根據波士頓顧問公司（BCG）地緣政治中心的研究，企業的管理決策，將變得更加複雜；無論企業所處的產業或地點，都需要將關稅及相關不確定因素，納入計畫和營運模式。

BCG地緣政治中心指出，美國宣布的新關稅政策，傳遞出兩個明確的訊息：

1.全球貿易和經濟關係正步入新時代。川普的新關稅政策是在既有稅率基礎上進一步「加碼」，影響範圍遠遠超越了少數雙邊貿易夥伴或特定產業。

2. 在可預見的未來，「不確定性」將成為全球貿易的常態。不僅是關稅隨時可能的進一步加徵，亦體現在美國與貿易夥伴關係的穩定性和可靠性，以及衍生的全球震盪。

美國新關稅措施，將促使企業重新思考財務、人力和技術資源的分配，以及發展或獲得新的專業知識。企業需要迅速適應新的複雜情勢與成本挑戰，才能取得競爭優勢。BCG全球貿易與投資議題合夥人兼董事Michael McAdoo表示，已經具備「地緣政治能力」的企業能更好地應對困境挑戰。這些企業已紛紛成立團隊來制定短期基礎應對方案，特別是轉移價格壓力以及與供應商共同分擔成本的方式。這在某種程度上是一種競爭性操作，因此必須要深入了解競爭對手的關稅成本結構。企業也需要模擬永久性高關稅對供應鏈和生產線的可能影響。

BCG分享最新觀點，列出企業需要考慮的五大因素：

1.關稅政策的累積效應將比許多人預期的更為嚴重，這使得企業必須迅速制定應對方案並採取行動。

2.有些國家和產品是否有可能得到關稅豁免？川普政府第一個任期內，曾有四種懲罰性關稅豁免，包括針對特定產品的企業和特定來源國的豁免。不過，申請豁免可能會很貴又很耗時，也不一定能成功，而且，豁免措施通常還設有到期日。

3.新關稅政策可能會推動美元走強（雖然初期是負面影響），也會提高原材料進口價格，這會讓美國作為全球出口的製造基地變得相對不利。來自中國大陸、歐洲和其他市場的競爭者，則有機會從美國本土企業手中奪取全球市占率。美國本土企業必須想辦法從美國境外的工廠來服務全球市場。此外，美國服務業也可能受到關稅影響。

4.美國企業是否該擴大國內業務布局？其他國家的企業是否會增加對美國製造業的直接投資？美元走勢會怎麼走？美國國會是否會降低企業稅？目前的關稅政策是否會持續五至十年？機器人技術能否降低工廠的人力成本？未來12至18個月，川普政府的鬆綁管制政策能否抵銷其他領域高升的成本？

5. 如果針對特定國家的關稅和雙邊談判成為新常態，靈活調整供應來源和製造地點的能力將變得更重要。企業如何在不會大幅增加成本的情況下，讓供應鏈和生產網絡更有韌性和彈性？原來長期假設低成本生產和供應商能夠提高價值貢獻的想法，將需要徹底重新思考。

美國 關稅

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