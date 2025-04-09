對等關稅是否衝擊我國觀光？交長回應了

美國總統川普祭出對等關稅，外界擔心是否會衝擊我國觀光，交通部長陳世凱9日表示，今年來台旅客目標仍是千萬，當然還是希望能一年比一年好，至於關稅問題，未來觀察重點還是要聚焦在是否整體景氣受衝擊，相關的業者協助與因應，觀光署都在滾動檢討中。

陳世凱表示，對於今年的來台旅客目標繩是千萬，但整體而言還是希望能夠一年比一年好，現在看起來第1季觀光人數有成長，但還是希望可以成長。

至於是否會因為對等關稅影響今年觀光旅遊業，陳世凱表示，這部分各國都還在觀望中，觀光署也已經把這項變數列為參考指標，未來如果真的有受到很衝擊的話，那要如何將要協助業者，觀光署也已經在做滾動式檢討。

陳世凱說，如果未來真的整體景氣受到影響，那這樣航運業以及商務客往來恐怕也會受影響，包含國內的高鐵就有很多商務客，未來是否有影響到搭乘數，這也是觀察重點。

另外，賴總統也提到要對美國擴大投資與採購，外界關心是否會影響到國內航空業者購機計劃，陳世凱說，由於目前都尚未正式交機，計劃也都沒有正式確定，那當然業者在採購的時候只要每年再付款時，就會增加對美採購計劃。