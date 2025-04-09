快訊

川普想用關稅逼製造業回流 反讓建廠工程延宕甚至喊卡

白冰冰向他購入豪宅 王中平被爆是「隱形富豪」身價上億

蘋果Apple TV+推限時優惠！前3個月僅要60元咖啡錢 申請步驟一次看

對等關稅是否衝擊我國觀光？交長回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國總統川普祭出對等關稅，外界擔心是否會衝擊我國觀光，交通部長陳世凱9日表示，今年來台旅客目標仍是千萬，當然還是希望能一年比一年好，至於關稅問題，未來觀察重點還是要聚焦在是否整體景氣受衝擊，相關的業者協助與因應，觀光署都在滾動檢討中。

陳世凱表示，對於今年的來台旅客目標繩是千萬，但整體而言還是希望能夠一年比一年好，現在看起來第1季觀光人數有成長，但還是希望可以成長。

至於是否會因為對等關稅影響今年觀光旅遊業，陳世凱表示，這部分各國都還在觀望中，觀光署也已經把這項變數列為參考指標，未來如果真的有受到很衝擊的話，那要如何將要協助業者，觀光署也已經在做滾動式檢討。

陳世凱說，如果未來真的整體景氣受到影響，那這樣航運業以及商務客往來恐怕也會受影響，包含國內的高鐵就有很多商務客，未來是否有影響到搭乘數，這也是觀察重點。

另外，賴總統也提到要對美國擴大投資與採購，外界關心是否會影響到國內航空業者購機計劃，陳世凱說，由於目前都尚未正式交機，計劃也都沒有正式確定，那當然業者在採購的時候只要每年再付款時，就會增加對美採購計劃。

美國 觀光 關稅

延伸閱讀

部長陳世凱指「法規與日本相同標準」遭扭曲 交通部急澄清

視察高雄機場新航廈 交長：預算若有餘裕 增加圍牆長度

台61房裡新增北出、南入匝道 交通部長陳世凱同意核定

民進黨宣講劍指盧秀燕 卻講不清三大建設中央未補助

相關新聞

影／台積電可能遭罰？郭智輝：不存在的議題不予評論

經濟部長郭智輝今天前往立法院經濟委員會，針對「國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策」提出專案報告。...

關潤證實 鴻海正與三菱汽車敲定電動車供應協議

日本媒體報導，鴻海集團電動車策略長關潤（Jun Seki）證實，鴻海正在與三菱汽車敲定協議，將為三菱供應電動，這有望是鴻...

中美關稅戰硬碰硬 全球經濟陷不確定

美國將對中國課徵104%關稅，中國也要對美課徵34%，現在看誰的氣比較長！外媒8日報導分析，川普雖透過加徵關稅盼與各國談判，但中國身為大國並不會屈服，且政府也準備與美國硬槓，兩國互不相讓也讓全球經濟陷入高度不確定性，受傷最重的將是東南亞與許多開發中國家。

施俊吉：籲政府停止灑錢補貼！3招助攻停止匯率拚出口

美國對等關稅衝擊全球，台灣也在其列，前行政院副院長施俊吉指出台灣匯率長期被低估，應調降關稅跟避免匯率干預，進出口產業應做...

回應格羅方德與聯電合併傳聞 郭智輝：不可能

針對美國晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）正探詢與聯電合併的可能性傳聞，經濟部長郭智輝今天表示，業者海...

PIMCO：美國若實施關稅新制 通膨可能升至4.5%或更高

美國總統川普2日宣布新一波關稅政策，提出對所有進口至美國的商品課徵10%基準關稅，並針對與美國存在大幅貿易逆差的國家，額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。