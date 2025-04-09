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美關稅風暴對台影響 經長：伺服器汽車AM件衝擊有限

中央社／ 台北9日電

美國總統川普對等關稅風暴來襲，經濟部長郭智輝表示，台灣伺服器8成都是原廠委託製造（OEM），伺服器產品赴美遭徵關稅可由客戶分擔，評估對等關稅對台灣伺服器、汽車零組件售後維修件（AM）等優勢產品衝擊有限。

郭智輝今天出席立法院經濟委員會就「國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策」進行報告並備質詢。根據經濟部報告內容，113年台灣對美國出口達1114億美元，占總體出口23%，主要出口到美國的前30大產品，占台灣出口到美國總值的72%，主要以資通訊、電子零組件為主，占對美出口達65.4%。

國民黨立委鄭正鈐關切對等關稅對伺服器廠商的影響，郭智輝表示，台灣伺服器、汽車零組件售後維修件（AM）等具有優勢產品，評估對等關稅對優勢產業衝擊有限。

鄭正鈐追問，是否認為美國對等關稅對伺服器不會有影響，郭智輝表示，課徵32%高關稅對台廠一定會有影響，但伺服器等廠商比較可以解決關稅帶來的衝擊，談判小組也會評估國內廠商可承受的程度，並與美方談判。

郭智輝中場休息補充說明，台灣伺服器8成都是原廠委託製造（OEM），即台廠主要是幫美國廠商製造產品，因此伺服器產品赴美所課徵的關稅可由客戶分擔。

民進黨立委陳亭妃質詢關切廠商離港和報關時程，以及受對等關稅的影響。郭智輝說明，台灣廠商在4月5日前出關、5月27日以前報關進入美國，即可免除對等關稅徵收；若是4月5日至9日從台灣出關，5月27日前到美國的產品，則要課徵關稅10%。

至於4月9日以後才出關的產品，郭智輝表示，按照美國宣布對等關稅稅率，可能徵收32%關稅，不過現在台美談判持續進行，希望未來談判可以談到較好的稅率。

伺服器 美國 關稅

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