聽新聞
0:00 / 0:00
影／因應關稅衝擊 勞動部規畫150億支持勞工
勞動部今於立院社福及衛環委員會進行「勞動部所屬基金違規使用如何追回及究責」專題報告。勞動部長洪申翰在會前受訪談及關稅衝擊時表示，勞動部目前規畫150億元的勞工支持方案經費，希望在職勞工不會因此被解僱或掉出勞動市場，失業勞工也不會因就業機會緊縮而難以重返職場，勞動部會滾動檢討，必要時再增加經費。
針對美國總統川普宣布對台課徵對等關稅32%，外界關注國內就業市場是否會受到衝擊，也擔憂引發失業潮，洪申翰表示，行政院在連假時已發布一個對產業的因應措施，其中有一部分是希望在企業裡面還在職的勞工盡量不要受到影響，不要被解僱或者是掉出勞動市場。
洪申翰表示，針對失業的勞工，政府不希望因為就業機會的緊縮，讓他們重返職場的機會受到影響，勞動部有一個安心就業支持勞工的方案出來，目前規劃可運用的經費大約150億元，當然可以滾動檢討，需要的話也可以增加。
洪申翰說，川普對台課徵關稅對就業市場的影響、對產業的衝擊，勞動部都密切關注，這段時間已經開始跟各產業工會聯繫，掌握狀況並提出因應做法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言