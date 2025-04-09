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影／台積電可能遭罰？郭智輝：不存在的議題不予評論
經濟部長郭智輝今天前往立法院經濟委員會，針對「國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策」提出專案報告。會前受訪時針對台積電可能被罰的傳聞，郭智輝表示，台積電是遵守各地法規的公司，這對他們而言是不會存在的議題，經濟部因為沒有收到此訊息，因此不予評論。
另外據傳聯電將與全球第五大晶圓代工廠格芯合併，成為全球第二大晶圓代工廠，更傳出郭智輝5月將率團赴美參加「2025選擇美國投資高峰會」，並將格芯與聯電簽署合併備忘錄，作為訪團重大成果，但已引發網友質疑，郭智輝對於5月赴美行程並未鬆口，表示「政府行政措施是動態的，5月能否去美國？此命題尚不存在，整個運作，行政院是一體的。」
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