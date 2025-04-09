台南4月最大徵才23家企業上千職缺 職涯規劃師上看65K

因應畢業季青年求職熱潮，勞動部雲嘉南分署台南就業中心與台南大學合作，4月12日在該校中山體育館舉辦聯合徵才，有23家企業、提供超過千個工作機會，涵蓋製造、服務、餐飲、零售、教育等產業，職缺多元，機會豐富。其中職涯規劃師職缺最高月薪上看65K，廠務工程師職缺月薪上看55K，餐飲業儲備幹部月薪上看48K。

台南就業中心表示， 職涯規劃師需大專以上學歷，工作性質包括門市服務、行政作業、客戶關懷、電話訪談及主管交辦事項，二班制上午9點至下午6點，以及下午6點至晚上10點。

台南就業中心表示，當天透過企業現場面談、職涯加值專區、互動體驗設施等多元方式，打造一站式職涯啟航平台。現場設有「神奇職涯柑仔店」、「青年職涯體驗站」、「AI智慧面試官」、「青年職訓補給站」、「創客體驗基地」等特色攤位，涵蓋從職涯探索、職場體驗至面試模擬，協助青年加值自我、強化就業即戰力。

另規畫「友善工讀職缺」，歡迎來台就學僑生、港澳生及外國學生參與，透過合法打工機會，累積寶貴職場經驗，加速融入臺灣社會。

參與企業有台灣客服科技、奇美食品、堤維西交通工業、聯成電腦、美喆國際、泰吉軒、雷音電子、聲寶、儒億科技、三商家購（美廉社）、家樂福、全家便利商店、安心食品（摩斯漢堡）、全聯、築間餐飲、大潤發、漢來美食、宜得利家居、黑橋牌、大成長城、激力、富強鑫精密工業等知名企業。

台南就業中心主任洪儷瑋提醒，畢業生可提前盤點自身專長與能力，根據不同職缺量身打造履歷與自傳，並透過模擬面試、自我介紹練習提升面談應對力。同時善用政府青年就業資源，如職前訓練、津貼補助等就業促進計畫等，為求職之路加分。