快訊

準公共幼兒園招生怎選？教保網公開師生比和裁罰資訊

嗨到一半屋頂突倒塌！多明尼加夜店增至79死 死者包括省長、前MLB投手

羅廷瑋為何成罷免箭靶？不只瞄準盧秀燕還扯上地方恩怨

關稅戰今開打 美國商會：台美雙邊貿易政策協商應透明

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

美國總統川普對等關稅今實施，台灣美國商會9日呼籲，相關人員未來在進行重大政策規畫與決策時，必須優先進行有意義的協商，並審慎評估該政策實施所帶來的影響，台美雙邊貿易政策協商也應透明。

台灣美國商會還提醒，各方應建立明確時程並進行廣泛性協商，可以減少對市場的干擾、維護市場穩定，並建立政府與貿易夥伴及利害關係人之間的互信。

台灣美國商會指出，在過去的十多年來持續提倡「良好法制作業」（Good Regulatory Practices，GRP）在政策制定過程中的重要性。而實踐GRP原則的關鍵在於預先通知相關利害關係人並提供利害關係人充分表達意見的機會，使經濟及商業活動的發展更具可預測性。

台灣美國商會還提到，「台美21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st Century Trade）於2024年正式生效，該倡議也展示了美台雙方對透明、公眾諮詢及健全法制作業的共同承諾，台灣美國商會對該倡議展現雙方對 GRP價值的重視，表達高度肯定。

台灣美國商會理事長Dan Silver也表示，「美台雙方均肯定在利害關係人的踴躍參與之下，能使政策更臻完善並更且更具全面性，商會也將持續於美台經濟的合作範疇內推動並支持GRP原則」。

目前全球關稅政策的發展更加凸顯了GRP原則的重要性。儘管對等關稅意在解決長期的貿易失衡，過去一周的「前置期」卻已對現正嘗試進行調整的企業及市場帶來嚴峻的挑戰。

台灣美國商會理事長Dan Silver還提到，「商會瞭解結構性的貿易議題極為複雜，故而建議，如此規模與意義重大的政策改革，更應受益於國際商界的意見回饋。在制定重大政策前諮詢商界意見不僅能符合美國對於全球的貿易承諾，例如USMCA 及 WTO時建立的良好典範，更是強化美國在全球經濟具領導地位的信譽及實質影響力。」

台灣美國商會表示，期待與華府及台北的政策制定者持續合作，推動開放、可預測且共榮為基礎的貿易政策。

美國商會 關稅

延伸閱讀

川普加劇關稅戰引發憂慮 美股強彈受阻終場翻黑

美關稅戰操盤手盧特尼克 川普內閣關鍵角色

關稅戰…美對台開解方 米倫提出助美五方式

美中互不相讓…關稅戰升溫 鴻海、廣達等台廠不妙

相關新聞

台積電被美罰10億？5月赴美見證美聯電？郭智輝這樣說

外媒報導台積電生產晶片疑似最終落入華為手中，恐讓台積電面臨10億美元罰款，經濟部長郭智輝今日表示，台積電是守法的公司，這...

影／台積電可能遭罰？郭智輝：不存在的議題不予評論

經濟部長郭智輝今天前往立法院經濟委員會，針對「國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策」提出專案報告。...

台南4月最大徵才23家企業上千職缺 職涯規劃師上看65K

因應畢業季青年求職熱潮，勞動部雲嘉南分署台南就業中心與台南大學合作，4月12日在該校中山體育館舉辦聯合徵才，有23家企業...

關稅戰今開打 美國商會：台美雙邊貿易政策協商應透明

美國總統川普對等關稅今實施，台灣美國商會9日呼籲，相關人員未來在進行重大政策規畫與決策時，必須優先進行有意義的協商，並審...

美國對等關稅政策上路 KPMG 點出台商面臨兩大挑戰

台灣出口商將面臨前所未有的關稅與報關壓力，美國總統川普推動的「對等關稅」政策已正式上路，針對台灣等約60個國家加徵高額關...

李謀偉榮獲 IISRP 2025年度卓越獎 以綠色創新推動永續材料發展

李長榮集團（4989）總裁李謀偉8日於第 65 屆國際合成橡膠生產者協會（IISRP）在愛爾蘭都柏林舉行的年度大會上，獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。