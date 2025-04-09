美國對等關稅政策上路 KPMG 點出台商面臨兩大挑戰

台灣出口商將面臨前所未有的關稅與報關壓力，美國總統川普推動的「對等關稅」政策已正式上路，針對台灣等約60個國家加徵高額關稅，其中台灣商品最高稅率將達32%。KPMG警示，企業除須釐清商品的「原產地認定」外，還需掌握「首次銷售原則」的適用條件，雙重挑戰恐影響整體出口布局。

根據美方行政命令，未來所有輸美商品將課徵10%基準關稅，若商品中美國原產成分低於20%，或無法拆算明確比例，將無法適用稅負減免，整體商品將被課徵全額對等關稅，代表即使商品含有美國零件或技術，只要比例不達標或證明文件不足，仍須承擔完整關稅。

KPMG安侯建業稅務投資部關稅服務會計師洪銘鴻解釋，企業不可自行認定原產地，而應依據美國原產地判定規則，由海關依產品是否經實質加工、名稱或性質是否改變等標準認定，對於供應鏈跨多國的台商來說，判定困難、風險高，建議及早取得專業意見，甚至必要時調整生產地與組裝地。

另一方面，「首次銷售原則（First Sale Rule）」成為熱門關稅規避工具，該原則允許美國進口商以供應商對中間商的首次交易價格報關，而非最終售價，降低進口稅負。不過，KPMG稅務投資部經理陳萱指出，台商若採「轉單模式」，即台灣公司實際扮演下單者或貿易商，將商品從東南亞或中國工廠出貨至美國，若要適用首次銷售原則，則須證明供應商與中間商交易真實獨立，且最終目的地為美國市場。

此外，首次銷售報關機制須完整揭露訂單、發票、付款紀錄等交易文件，並取得供應商全力配合。企業除面臨資料準備壓力，還可能因為揭露成本結構而影響議價與商業機密。陳萱提醒，美國進口商日後可能將此機制作為合作前提，台灣出口商若資訊不透明或文件不足，恐將被排除於供應鏈之外，喪失競爭優勢。

洪銘鴻進一步指出，川普政府的目標明確，就是促進製造業回流美國。對台商而言，除了因應高關稅成本，更應重新檢視供應鏈配置、產品組成與報關策略，並與上游廠商建立資訊透明機制，確保未來具備適用優惠的條件與完整文件支援。

KPMG強調，面對全球貿易局勢變化與關稅制度快速轉變，企業唯有提前規劃、強化內部制度、掌握合規風險，方能穩健因應美國政策轉向下的挑戰與機會。