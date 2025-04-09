李謀偉榮獲 IISRP 2025年度卓越獎 以綠色創新推動永續材料發展

李長榮集團（4989）總裁李謀偉8日於第 65 屆國際合成橡膠生產者協會（IISRP）在愛爾蘭都柏林舉行的年度大會上，獲頒 IISRP 2025 年度卓越獎（General Award），作為合成橡膠產業的最高榮譽之一，此獎項表彰在全球產業發展、技術創新與永續轉型方面做出卓越貢獻的領袖人物。

李謀偉長期致力於材料科學創新，推動環保技術的研發與應用，帶領李長榮化學在環保材料、碳中和與循環經濟領域取得突破，為產業永續發展帶來深遠影響。

李謀偉表示，「獲得 IISRP 的肯定，是對李長榮的認可，對我們橫跨台灣、中國、美國、與歐洲團隊，長期專注於合成橡膠創新與永續發展獲得最佳證明。目前合成橡膠產業正面臨市場需求變化、環保法規趨嚴與碳排放管理等挑戰，業界需進一步提升材料效能以降低環境負擔。

「我們將持續開發先進材料與技術，推動永續發展。我們也將進一步擴大與業界的合作，加速邁向更綠色的未來。而作為 IISRP 的長期合作夥伴，李長榮會更積極參與全球技術研討，並透過綠色材料的研發與創新應用，回應全球環保趨勢，持續提升李長榮在材料產業競爭力」。

IISRP執行長Roxanna Bauza Petrovic也表達了恭賀之意。 「李謀偉帶領李長榮集團專注推進綠色彈性體材料的開發，進一步提高日常生活的質量和便利性，獲得IISRP年度卓越獎實至名歸。李謀偉致力於促進可持續發展，並培養材料行業的人才，我們期望看到合成橡膠產業生生不息的蓬勃發展。」

李長榮化學持續研發環保技術，推動產業升級與人才培育，為全球材料產業帶來深遠影響。其中，李長榮開發的液態橡膠已獲得覆銅基板（CCL）客戶認證，並在燃料電池應用中發揮關鍵作用；此外，透過贊助李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference, BRC）全球卓越學術平台，李長榮持續支持年輕科學家進入國際前沿研究領域，培養未來產業領袖。

展望未來，李長榮將持續加碼研發投資、深化國際合作、推動人才發展為產業永續發展開創新的里程碑。