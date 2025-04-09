急救產業 排隊跟美談判是先是後？國發會及經濟部：應該排在前面
美國總統川普對台開徵32%，國內產業一片哀嚎，政院也組談判團隊，白宮官員說現有70多國要跟美國談判，產業界關切台灣談判上是比較前面？還是排得後面？對此，國發會主委劉鏡清9日在立法院經濟委員會表示，他個人判斷，「應該是優先」。經濟部長郭智輝也說：「我們應是在前面」。
立法院經濟委員會邀請劉鏡清、郭智輝專案報告「協助國內傳統產業及中小企業因應國際經貿情勢之對策」，多位綠委表示，美國32%關稅對台灣產業衝擊很大，現在政院組談判團隊，這麼多國排隊要跟美國談，台灣有排在前面？劉鏡清及郭智輝作上述表示。
民進黨立委邱議瑩追問劉鏡清，談判團隊出發了嗎？劉鏡清表示，這不是他的層級能回答。
邱議瑩也質詢，我國是否會追隨美國對中國大陸課高關稅？台灣又有很多台商在中國大陸，要怎麼辦？劉鏡清回答，美國有可能對中國大陸課高關稅，「現在我們提出投資台灣三方案，希望台商能回台投資」。
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