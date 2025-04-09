快訊

準公共幼兒園招生怎選？教保網公開師生比和裁罰資訊

嗨到一半屋頂突倒塌！多明尼加夜店增至79死 死者包括省長、前MLB投手

羅廷瑋為何成罷免箭靶？不只瞄準盧秀燕還扯上地方恩怨

急救產業 排隊跟美談判是先是後？國發會及經濟部：應該排在前面

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

美國總統川普對台開徵32%，國內產業一片哀嚎，政院也組談判團隊，白宮官員說現有70多國要跟美國談判，產業界關切台灣談判上是比較前面？還是排得後面？對此，國發會主委劉鏡清9日在立法院經濟委員會表示，他個人判斷，「應該是優先」。經濟部長郭智輝也說：「我們應是在前面」。

立法院經濟委員會邀請劉鏡清、郭智輝專案報告「協助國內傳統產業及中小企業因應國際經貿情勢之對策」，多位綠委表示，美國32%關稅對台灣產業衝擊很大，現在政院組談判團隊，這麼多國排隊要跟美國談，台灣有排在前面？劉鏡清及郭智輝作上述表示。

民進黨立委邱議瑩追問劉鏡清，談判團隊出發了嗎？劉鏡清表示，這不是他的層級能回答。

邱議瑩也質詢，我國是否會追隨美國對中國大陸課高關稅？台灣又有很多台商在中國大陸，要怎麼辦？劉鏡清回答，美國有可能對中國大陸課高關稅，「現在我們提出投資台灣三方案，希望台商能回台投資」。

美國 關稅

延伸閱讀

美關稅衝擊 經長：擴大馬上辦服務中心為企業諮詢

劉鏡清：美國廠商很幫台灣講話 與美協商應具優先位置

內閣應對關稅記者會郭智輝不發一語 國民黨：不做事快滾

幫郭智輝擋媒體 柯建銘：「他們要害你，不要理他們」

相關新聞

台積電被美罰10億？5月赴美見證美聯電？郭智輝這樣說

外媒報導台積電生產晶片疑似最終落入華為手中，恐讓台積電面臨10億美元罰款，經濟部長郭智輝今日表示，台積電是守法的公司，這...

影／台積電可能遭罰？郭智輝：不存在的議題不予評論

經濟部長郭智輝今天前往立法院經濟委員會，針對「國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策」提出專案報告。...

台南4月最大徵才23家企業上千職缺 職涯規劃師上看65K

因應畢業季青年求職熱潮，勞動部雲嘉南分署台南就業中心與台南大學合作，4月12日在該校中山體育館舉辦聯合徵才，有23家企業...

關稅戰今開打 美國商會：台美雙邊貿易政策協商應透明

美國總統川普對等關稅今實施，台灣美國商會9日呼籲，相關人員未來在進行重大政策規畫與決策時，必須優先進行有意義的協商，並審...

美國對等關稅政策上路 KPMG 點出台商面臨兩大挑戰

台灣出口商將面臨前所未有的關稅與報關壓力，美國總統川普推動的「對等關稅」政策已正式上路，針對台灣等約60個國家加徵高額關...

李謀偉榮獲 IISRP 2025年度卓越獎 以綠色創新推動永續材料發展

李長榮集團（4989）總裁李謀偉8日於第 65 屆國際合成橡膠生產者協會（IISRP）在愛爾蘭都柏林舉行的年度大會上，獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。