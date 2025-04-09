劉鏡清：美國廠商很幫台灣講話 與美協商應具優先位置

美國總統川普2日宣布對等關稅，震撼全球，如今進入關鍵談判期，國發會主委劉鏡清表示，台美供應鏈緊密結合，美國廠商很幫台灣講話，現在多國排隊與美協商，台灣應可排在比較優先位置。至於國內意見分歧，劉鏡清呼籲一起面對問題，勿扯後腿。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部長郭智輝及國家發展委員會主任委員劉鏡清就「國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策」進行報告並備質詢。

劉鏡清表示，全球AI伺服器有9成握在台灣手上，晶片也是如此，而台灣客戶多為美國公司，台灣與美國廠商是100%緊密結合的供應鏈，彼此互惠，所以美國廠商很幫台灣講話，目前正在積極溝通，加上供應鏈替代過程不會這麼快速，「我們有一定優勢去談」。

劉鏡清接著指出，過去與美國建立很好關係，這讓台灣有比較好的管道溝通。

不過民進黨立委邱議瑩表示，這也是在野黨一再批評的事，政府宣稱台美關係良好，仍被課徵高關稅，要如何解釋。

劉鏡清說明，他在美商待過很久，理解美國處理事情通常會先以通則進行，這次關稅以逆差為核心公式，是全球標準，並非針對單一國家，而標準公布後，就有談判空間，這是美國一貫做法。

劉鏡清表示，根據媒體報導，現在已有逾60個國家排隊與美協商，他判斷台灣可排在優先位置，政府有準備很多籌碼，採購、投資都在列，但談判階段不可能對外公布，影響談判結果。

面對外界質疑，劉鏡清表示，如果有建設性意見歡迎提出，大家一起面對問題，但也呼籲「遇到困難不要扯後腿」。

邱議瑩追問，螺絲和石化等產業面臨第一線衝擊，郭智輝未來是否到各地區了解產業狀況，是否直接下鄉與業者面對面溝通。

郭智輝回應，經濟部已舉辦多次座談，現在啟動馬上辦中心，業者可透過產業園區管理局和經濟部中小及新創企業署等管道服務；每個企業面臨的狀況不同，經濟部會針對每一個客戶的問題來協助處理，台北也有顧問團，他也要求一天就要回應業者諮詢。