關稅戰引爆大失業潮？勞動部：「這些產業」衝擊最劇
美國總統川普的「關稅核彈」衝擊全球，不僅已殺得股市血流成河，就業市場的大失業潮也蠢蠢欲動。對此，勞動部長洪申翰9日表示，企業遇衝擊，仍必須合法合規，相關補助也會避免企業濫用減班休息。同時，勞動部也已開始聯繫機械產業、水五金、扣件業等可能受到衝擊最劇的相關產業。
洪申翰9日赴立法院衛環委員會進行「勞動部所屬基金違規使用如何追回及究責」專題報告，於會前接受媒體聯訪時做以上表示。
媒體關心勞動部對於「勞動市場整體衝擊評估報告」何時出爐？洪申翰表示，勞動部非常關注產業的衝擊，但對就業市場衝擊之前還是先來自對產業的衝擊，目前勞動部已開始聯繫潛在受影響的相關公協會，密切掌握企業用人狀況，希望第一時間掌握可能衝擊及因應作法。
洪申翰強調，愈早掌握訊息，政策資源的支持勞工方案便愈快能夠提供勞工協助。
洪申翰指出，目前勞動部評估，美國總統川普的對等關稅措施，以傳統產業，特別是出口的製造業，包括：橡膠、塑膠、石化、汽車零組件，還有機械產業、水五金、扣件業等產業的受衝擊最大。
洪申翰表示，行政院在清明連假時已發布支持方案，其中也包括安心就業支持勞工方案，目前規劃可運用經費150億元，勞動部也會視情況滾動檢討，必要時也會增加經費來支持勞工。
洪申翰還提到，現在仍看到美方持續丟出相關新作法，例如豁免條款，以及一些實施細節，因此目前勞動部若要做非常具體的量化評估，其實仍在觀察美方相關的規定，但「量化部分和直接的企業訪視都已在進行」。
洪申翰並指出，勞動部已建立衝擊資訊回報網絡機制，密切掌握各種資訊，以失業或減班休息為例，這二者便是不一樣的狀況，企業除了必須合法合規處理勞資衝擊外，勞動部也會持續關注，避免企業為申請相關補助方案而濫用減班休息。
洪申翰表示，勞動部的二大目標，一是希望企業在職勞工儘量不要受到影響，遭到解雇或掉出勞動市場；其二則是針對可能失業的勞工，以及可能因為就業機會緊縮，而讓原本預計重返職場的機會也受到影響。
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