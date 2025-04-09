台積電被美罰10億？5月赴美見證美聯電？郭智輝這樣說

外媒報導台積電生產晶片疑似最終落入華為手中，恐讓台積電面臨10億美元罰款，經濟部長郭智輝今日表示，台積電是守法的公司，這是不存在的問題，經濟部也沒有收到相關訊息。

外媒報導指出，台積電為中國設計公司Sophgo生產的一款晶片，疑似最終出現在華為的AI處理器中，若調查屬實，台積電面臨10億美元的罰款。不過，台積電已表示，不評論相關傳言。

郭智輝9日赴立法院經委會，針對「國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策」提出專案報告。會前受訪時針對台積電可能被罰的傳聞，提出看法。

郭智輝表示，台積電是遵守各地法規的公司，這對他們而言是不會存在的議題，經濟部因為沒有收到此訊息，因此不予評論。

另外，傳聞聯電將與全球第五大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）合併，成為全球第二大晶圓代工廠，更傳出郭智輝5月將率團赴美參加「2025選擇美國投資高峰會」（SelectUSA），並將格芯與聯電簽署合併備忘錄，作為訪團重大成果，但已引發網友質疑，賣完大哥、賣二哥。

郭智輝對於5月赴美行程並未鬆口，表示「政府行政措施是動態的，5月能否去美國？此命題尚不存在，整個運作，行政院是一體的。」