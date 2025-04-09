觀光署估今年首季來台旅客可突破210萬人次 年增3%

交通部觀光署指出，根據統計，2024年來台旅客人數為785.7萬人次，相較2023年成長21.13%，而在今年1月來台旅客為65.1 萬人次，較去年同期增加10.36%，恢復至疫情2019年同期7成5，亦較去年全年恢復率6成6為高。1月主要市場多已恢復至疫情2019年水準九成以上，尤其韓國及歐美市場皆已超越疫情2019年同期。

交通部觀光署指出，另依據內政部移民署初估數據顯示，今年第1季來台旅客可望突破210萬人次，較2024年同期成長3%，顯見來台市場持續穩定成長。在持續開拓新興市場政策下，自2024年起，東北亞（日韓）來臺旅客占總入境旅客三成、東南亞（新南向主力7國及印度）占三成及港澳、歐美新興市場占四成，且隨著來臺旅遊需求回暖，臺灣的觀光市場有望持續擴展，並且在新興市場上取得更多突破。

對於引客來台策略，今年引客來台觀光策略包括於主要市場強化品牌行銷、強化合作推廣主題遊程、強化海外據點服務能量，並持續爭取增開航班航線。另外亦積極推動爭取簽證便利措施及利用航線航點增加，積極引客，包括新南向簽證簡便措施，菲律賓、汶萊及泰國已獲行政院同意延長試辦免簽至2025年7月31日；並持續爭取「東南亞國家人民來臺先行上網查核」（TAC）恢復越南旅客持日韓證件者適用，以及觀宏專案獲行政院同意延長辦理至 2025年12月31日並持續優化申請機制。

觀光署表示，持續爭取增開航班航線：搭配航空公司擴增我國往返各市場航班密度，加強市場重點引客，如2024年6月起，西雅圖直飛台灣航班每周約達46班，另2025年3月5日完成台義（義大利）空運服務協定簽署，擴增往返歐洲客運容量及航點，綿密航網提升北美及歐洲市場旅客前往台灣的便利性。