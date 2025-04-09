大江：關稅挑戰轉化為區域機會 擴充美國與印度等地產線

美國啟動對等新關稅政策，大江生醫表示，早已啟動全球製造布局，在美國與大陸設有製造廠，並於今年推動「輕資產全球擴展策略」，積極擴充美國與印度等地產線，強化供應鏈的產能與彈性。

大江表示，憑藉美中雙基地優勢，大江可因應政策協助客戶調度生產據點，將部分第三地製造產品轉移至當地，反而有助深化區域經營，創造成長新契機。

大江指出，一直在美國、歐洲、大陸與東南亞四大市場追求均衡發展，分散對單一市場的依賴，提升整體營運韌性與抗壓能力，目前美國市場占整體營收約26%，其中大部分產品已於當地生產，預期影響有限。

展望第二季，大江也說，將積極因應國際經濟與關稅政策變化，全力投入美國與大陸市場的開發經營，開拓區域新機會，同時將持續強化成本控管與效率提升，穩定毛利率與淨利率，推升整體獲利表現。