世界鋼鐵協會理事會：復甦力道可能弱於原先預期

世界鋼鐵協會(worldsteel)4月8日於澳洲雪梨召開特別理事會(SGM)。這次因國際情勢變動較大，世界鋼鐵協會不發布成長預測，僅發布對經濟、鋼市的看法。

一、宏觀總經背景：全球鋼市復甦蒙陰影各國表現分化加劇全球經濟儘管在2025年初表現相對有韌性，但貿易摩擦升溫、地緣政治風險增加以及政策不確定性上升，對原本預期的復甦步調產生負面影響。此外，通膨降幅停滯，高利率環境可能維持更久，亦將抑制家庭支出與投資成長。對此，各國政府持續透過基礎建設和國防支出增加，嘗試穩定並推動部分產業需求；而貨幣政策雖未完全寬鬆，但各國央行的政策較之前更謹慎且靈活。因此，2025年全球製造業與建築業的復甦動能仍有望逐步增強，惟復甦幅度因貿易緊張局勢而受到限制。

原本2025年全球鋼鐵需求預期將結束連續三年下降的態勢，並轉向溫和復甦，但美國近期所推動的對等關稅及貿易摩擦升溫，使此樂觀預期受到挑戰。不同地區鋼鐵需求走勢出現明顯分化，全球整體動能仍將較2024年轉強，然因不確定性拖累，復甦力道可能弱於原先預期。

二、主要地區產業及鋼鐵需求概述

全球製造業活動在經歷2022-2024年的持續低迷後，原本預期2025年將回到成長軌道，但隨著近期關稅措施升級，有再次陷入衰退的風險。

1. 北美：2025年趨於穩定，2026年逐步恢復成長動能

美國經濟在2025年面臨顯著的不確定性，主要受到近期關稅措施及持續的貿易緊張局勢影響，經濟成長展望遭受負面衝擊。儘管住宅建設與基礎設施支出相對穩健，但高利率、持續高漲的新車價格，以及貿易政策的惡化，對製造業尤其是汽車產業的復甦形成明顯阻礙。整體而言，美國鋼鐵需求2025年預計趨於穩定，但成長力道有限，預期至2026年才能逐步恢復成長動能。

2. 歐洲(歐盟+英國)：2025年成長有限，2026年可望明顯回升

歐洲經濟逐步擺脫過去幾年的衰退陰影，但復甦速度受到周期性及結構性因素限制。德國及其他歐盟國家透過增加基礎建設和國防支出，試圖提振工業生產與內需，鋼鐵需求因此逐漸止穩，但2025年整體成長仍有限，預計要到2026年才可望明顯回升。

3. 中國大陸：2025年鋼需趨於穩定，2026年止穩回升經濟結構持續轉型，成長動能逐漸由房地產及基建轉向製造業與消費。房市修正趨勢雖有所緩和，但貿易緊張局勢及製造業需求的疲軟持續影響鋼鐵需求。2025年中國大陸鋼鐵需求降幅將收窄並趨於穩定，並於2026年進一步止穩回升，但整體復甦動能仍受貿易環境惡化的限制。

三、展望：全球鋼鐵需求復甦前景謹慎樂觀，貿易壁壘成關鍵風險

隨著全球經濟逐步走出高通膨與高利率的壓力，各國透過加強財政刺激、推動基礎設施建設以及貨幣政策逐步趨向寬鬆，預期2025年鋼鐵需求將溫和復甦。然而，全球貿易保護主義升溫、關稅壁壘提高，以及地緣政治不確定性的增加，成為可能抑制復甦動能的重要變數。

另外，中國大陸經濟因政策支持逐步穩定，鋼鐵需求下降幅度可望逐年收窄，印度、中東、東協等新興市場則持續呈現強勁的成長動能，歐美經濟亦有望於2026年回穩。總體而言，未來鋼鐵需求復甦雖具潛力，然貿易環境的變化仍須密切關注，貿易摩擦加劇可能將對全球經濟造成進一步的挑戰。