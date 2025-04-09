股災帶衰不動產？住商陳錫琮：房市是否崩盤關鍵在利率

住商機構不動產董事長陳錫琮今（8）日在「AI成交生態圈」記者會中表示，在央行緊盯不動產放款水位、祭出第七波選擇性信用管制之下，房市自去年第4季至今回歸自住基本面，在剛需買盤支撐下，加上今年美國聯準會將降息，台灣央行也一定會跟進降息，以因應經濟下滑的隱憂，今年房市不需過度悲觀。

陳錫琮認為，原先市場預期今年首季「雲過天青」，房市就要復甦，但4月美國關稅戰啟動，預料5、6月觀望依舊持續，第2季市況觀望氛圍轉濃、恐在重演去年第4季低量表現，不過隨著時序進入第3季、第4季傳統旺季，房市交易量會逐步回溫。

另外，住商機構不動產董事長陳錫琮指出，若央行開始降息，在利率可能下滑下，房市租不如買的預期心理再現，因此有機會刺激出一波剛性需求；另一方面房市具有抗通膨的特性，部份買方也會在抗通膨的考量下，買進房地產收租金，來創造另一份收益報酬，以此來看，通膨也不一定對房市不利。

陳錫琮表示，若央行開始降息，買方在持有成本下降下，市場賣壓相對不會那麼重；若利率可能下降，資金放在銀行價值較低，因此房市也會出現投資置產的買盤布局，投資管道也會比較暢通；觀察近幾年房市，市場會出現大幅度的崩盤，主要與利息高低有關。

陳錫琮認為，這波股災預估將讓4月成為房市最低潮的時候，甚至部分民眾可能因資金周轉不靈，出現「賣房救股」狀況，因此依目前狀況來看，預估今年買賣移轉棟數恐落在30萬棟左右。