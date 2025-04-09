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美國貿易代表署十項不公平貿易 我未上榜

經濟日報／ 國際中心／綜合報導
美國貿易代表署7日又強調「十項不公平貿易行為」，開頭就點名中國，日本及歐盟也入列，在2日關稅清單表列第四的台灣則未上榜。圖／聯合報系資料照
美國貿易代表署7日又強調「十項不公平貿易行為」，開頭就點名中國，日本及歐盟也入列，在2日關稅清單表列第四的台灣則未上榜。圖／聯合報系資料照

美國總統川普開徵關稅引發全球動盪，美國貿易代表署7日又強調「十項不公平貿易行為」，開頭就點名中國，日本及歐盟也入列，在2日關稅清單表列第四的台灣則未上榜。

美國貿易代表署（USTR）透過社群媒體X宣布「十項不公平貿易行為」，列出美國承受的損失。推文開頭就指中國，表示單在一個電子商務平台上，每個月就有超過10萬面中國製造的美國國旗售出。

中央社報導，USTR指出，這導致美國製造商損失200萬美元（約新台幣6,600萬元）銷售額，最終造成就業機會流失和企業倒閉，「美國國旗應該是美國製」。

USTR批評日本對美國海鮮維持10.5%關稅，並對多種魚類實施複雜的進口配額制度，讓美國出口商難以穩定進入市場，造成美國海鮮業約1.89億美元出口損失。

歐盟的「反砍伐森林產品規則」也被美國點名，指這項規則禁止進口牛、可可、橡膠及木材等七種產品「估計可能影響美國每年價值86億美元的農業及工業出口」。

USTR這次未點名台灣，但貼文附上3月301日上架的年度「國家貿易評估報告」連結，這份報告指責美國近60個貿易夥伴的不公平貿易行為，其中指台灣對美規車設置技術性貿易障礙，並關切台灣要求落實豬肉產品原產地標示，及對某些美牛產品實施繁瑣檢查。

公平貿易 美國

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