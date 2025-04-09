關稅戰…美對台開解方 米倫提出助美五方式

美國對等關稅措施全面生效後，白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）7日發表演說時，提出各國能以五種方式協助美方分擔責任，並鼓勵各國持續與白宮聯繫。

米倫認為，台灣應與美國貿易代表署（USTR）和白宮繼續溝通。白宮國家經濟會議主席哈塞特受訪時證實，台灣前晚曾聯繫美方。

米倫還說，白宮近來電話響個不停，他對各國建議是繼續打電話給白宮，他也表示，台灣應與美國貿易代表署和白宮繼續溝通。

米倫7日受邀至華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表演說，針對川普提出的對等關稅政策，米倫認為，美國應該要讓國際一起分攤負擔，如果其他國家想在美國撐起的地緣政治和金融大傘下獲得利益，他們應該要做好分內的事情，平分責任。

對於其他國家要如何分攤負擔，米倫提出五種途經，首先是出口產品接受美國關稅，同時不開徵報復性關稅；二是打開國內市場，停止不公平且有傷害性的貿易行為，並向美國購買更多產品；三為提高國防支出和美國軍購；四是投資美國並在美國設工廠；第五是直接捐款給美國財政部。

米倫也捍衛川普關稅政策，表示多數經濟學家認為關稅是適得其反，但這是在沒有貿易逆差的情況下才成立，與現實不符。他說，美國過去50年來不斷承受貿易逆差，近幾年更持續擴大。

米倫指出，川普拍板對等關稅所使用的公式，更聚焦消除貿易逆差，但他澄清不是提出公式的人。川普宣告貿易逆差是國家緊急狀況，所簽署的行政命令也是要對付貿易逆差，貿易逆差當然會用來計算關稅稅率。