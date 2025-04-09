對美談判 不能只有一套劇本

在美國總統川普對全球投下關稅震撼彈之後，世界各國紛紛表達強烈不滿，因為此一關稅壁壘有強烈的貿易保護主義色彩，其帶來的影響有如金庸武俠小說中的七傷拳-傷人七分，損己三分，效益尚未顯現，全球股市先大跌，美股尤其重創。

各國的因應措施與美國的政策產生交互影響，使未來全球的經貿局勢變得更為詭譎多變。觀察目前各國的反應，普遍對美國的作法表達不滿，但並非所有國家都有與美國對抗的能力。部分經濟量體較大的國家如中國、歐盟等，已規劃採取強硬對抗報復的方式，不惜與美國開打貿易戰；部分中小型、開發中國家如越南、柬埔寨等，則採取配合的態度，主動表達將降低關稅以縮減美國的貿易逆差；而其他如日本、韓國等，則採取表達遺憾不滿但積極溝通的態度。

我國政府也在各界的壓力下，由賴總統帶頭聆聽業界的聲音。政府的態度顯然更傾向於對美國示軟、配合，賴總統強調「沒有計劃採取關稅報復」，更宣示企業對美國的投資承諾不會改變。台灣確實沒有報復美國或與美國開打貿易戰的本錢；積極跟美國溝通、談判是當務之急。但在國際經貿的現實環境中，我國的因應對策若僅有如此，卻也凸顯出缺乏談判籌碼、沒有底氣的困境，同時也欠缺靈活彈性、合縱連橫的策略思維。

面對美國這樣的經濟、政治與軍事大國，台灣一旦落入與美國一對一的談判，其實很難占到優勢，我國唯一的談判籌碼恐怕只剩下半導體等優勢產業。當然台積電已經與川普政府共同宣布將增加對美國的投資，但因台積電是受台灣政府相關法令規管的本土企業，因此其赴美的投資計畫仍須經過我國相關部會的審核。政府或許可以此作為與美國政府談判的籌碼。但除此之外，我國幾乎沒有與美國叫板的空間，在談判中恐將居於弱勢的一方，只能讓步妥協，而且還不一定能有效改變美國的關稅措施。

所以面對美國的關稅壁壘，我們不能只有一套談判劇本，也不應該將所有希望都放在美國身上。近期《經濟學人》對川普的批評值得我們深思，文中提到川普的高額關稅雖會在一定程度上損害中國經濟，但美國這種將自己隔絕於世界的做法，反倒給中國創造了絕佳的機會，使其有機會重新繪製有利於自己的亞洲地緣政治地圖。川普政府的貿易保護政策，反而成了「送給中國的一份大禮」。

《經濟學人》所揭露中國的策略思維，其實更提醒我們世界不是只有美國一個國家和市場，未來不只是中國會積極藉機拓展多邊國際政治與貿易關係，包括日本、韓國、歐盟等先進國家，預期也將同樣地尋求美國以外的市場及產業發展機會。

在美國高舉貿易保護主義的大旗下，表面上各國不一定會說，但未來恐將更多尋求美國以外的國家經貿拓展機會。

對台灣的產業與政府而言，在積極與美國談判之外，我們的國際經貿對策應更為多元，不應該只有一套對美談判的劇本，也不應僅單向地以配合美國的要求為因應主軸。我國更應從中長期的角度構思，為避免落入單獨與美國對弈的不利地位，積極尋求與其他如歐盟、日韓、東南亞等友好國家發展夥伴關係，甚至也不應該放棄中國市場。

更積極地來說，我國應積極參與國際經貿組織，與其他願意依循國際貿易規則的國家，共同形成新的全球秩序。至於川普政府，若仍執意要在MAGA的大旗下推動貿易保護主義，我們只好靈活應變，參與但不屈服，多元布局。