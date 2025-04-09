3月物價漲幅 近7月新高…CPI年增率再破通膨警戒線

主計總處昨天發布三月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點二九，再度升破百分之二的通膨警戒線，排除春節因素後，創去年九月以來、近七個月最高。主計總處官員說，主要是受到蔬果、外食及房租等費用漲幅偏高所致。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，農業部門認為五月水果復耕後價格可平穩，預估四月價格可望慢慢回穩，四月ＣＰＩ漲幅會較三月縮小，但低於百分之二機會不大。針對台鐵六月廿三日開始漲價百分之廿六點八，曹志弘估對今年全年ＣＰＩ影響低於○點○二個百分點，影響不大。

主計總處調查，三月ＣＰＩ較去年同期上漲百分之二點二九，其中水果價格續漲，食用油、肉類及外食費等食物類價格上漲，蔬菜及水產品價格相對上年同月仍高，加上房租、掛號費、補習及學習費、汽車保養及修理等費用調升，蛋類、油料費、成衣及機票等價格下跌抵銷部分漲幅；扣除蔬菜水果及能源後的核心ＣＰＩ漲幅百分之一點六三。

曹志弘分析，今年一至二月ＣＰＩ年增率百分之二點一三，三月ＣＰＩ年增率擴大到百分之二點二九，原因是水果受去年豪雨影響，復耕期較長，供給量不足，價格漲幅達百分之卅點七八、創八年半最高，是擴大主因。

此外，蔬菜供給雖連續四個月增加，但去年三月基期低，因此菜價上漲百分之五點一，合計蔬果影響整體ＣＰＩ共○點七四個百分點，占三分之一強。從三月核心商品漲幅百分之一點一六相對平穩，可以看出蔬果短期因素影響整體ＣＰＩ因素大。

此外，三月外食類年漲百分之三點二六，漲幅不僅高於上月的百分之三點一四，連續五個月漲幅高於百分之三，創一年來最高，曹志弘說，外食連續五個月大於百分之三的確比較高，可能是之前有些業者營運成本提升，例如電價上漲，但是台電這次沒有漲電價，後續業者或許不會再漲價，但外食費是否低於百分之三仍需再觀察。

對於三月房租年增百分之二點四九，只比上月的百分之二點五六略為縮小，還在高檔，曹志弘表示，房租上漲原因仍未消失，是否會繼續縮小，也還要觀察。

曹志弘表示，由於民眾每月購買一次物品的ＣＰＩ年增率高達百分之三點七八，因此民眾對物價壓力感受特別深。

不過，三月核心ＣＰＩ年增率百分之一點六三，已經連續十二個月低於百分之二，當前物價情勢尚稱平穩。四月水果價格可望慢慢回穩，加上最近國際油價跌幅很大，四月ＣＰＩ漲幅會較三月縮小，但低於百分之二機會不大。

三月高齡家庭ＣＰＩ較上年同月漲百分之二點五，漲幅較全體家庭的百分之二點二九高，主因為高齡家庭在食物類及居住類支出占比較高。