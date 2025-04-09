主計總處：暫無停滯性通膨疑慮

美國川普總統揮舞對等關稅大刀，美國一旦引發停滯性通膨危機是否波及台灣引發關切？主計總處綜合統計處專門委員曹志弘昨說，對等關稅雖可能造成進口消費品價格上漲，但也會造成全球需求疲弱，導致相關原物料走跌，判斷今年國內物價不會有明顯波動風險，短期暫無停滯性通膨疑慮。

主計總處原本預測今年全年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之一點九四，是否會因此擴大？曹志弘表示，由於原油占權重極高，各產業投入成本影響範圍大，今年未必會大於百分之二，五月會有最新預測。

曹志弘指出，他無法估算美國狀況，國內進口消費品價格上漲可能推升國內物價，但全球都被課關稅也會影響美國及全球經濟活動，造成全球需求疲弱，原物料價格走跌，例如最近國際油價已剩每桶六十六點二五美元，其他基本金屬等原物料價格也走跌，兩者是否抵銷還要再觀察，判斷國內物價短期沒有明顯攀升風險，國內物價短期應算平穩，「短期暫無停滯性通膨疑慮」。

曹志弘說，如果美國對等關稅如期實施，進口價格一定會受影響，目前政府積極對外協商，也提出特別預算補貼政策，政府一定會有作為，之前已也延長貨物稅減稅期間，因此即使物價有波動，也會有措施因應，應可降低衝擊，對我國物價不會造成明顯波動。

他說，他的推斷並未假設台灣的對等關稅最終稅率是多少，因政府還在爭取協商。至於他指的短期物價不會明顯攀升，也不會停滯性通膨，僅針對今年情勢研判。