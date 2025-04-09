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八縣市首長發聲 解關稅危機

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

面對川普關稅戰，台中市長盧秀燕邀集中部八縣市首長，昨（8）日發表聯合聲明指出，將攜手擴大非美市場拓銷參展補助、跨縣市制定照顧勞工方案，期盼中央關稅談判避免犧牲農業等弱勢產業。

為協助業者，盧秀燕啟動中台灣治理平台，主動邀其餘七縣市首長召開線上會議共商對策，包含新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善及嘉義市長黃敏惠，並發表聯合聲明。

聯合聲明建議行政院，及早掌握關稅細節提供因應決策、盼公股行庫短期內不要抽銀根、呼籲立法院儘速通過880億元補助方案、重新審視其他國家關稅障礙問題。

盧秀燕說明，美國對台灣課徵高達32%關稅，對台中製造業帶來巨大衝擊。台中目前有1.9萬家製造業，廠商陸續傳出遭暫時停止出貨、停產，甚至可能減班。

為此，中市府整合提出多項因應對策，包括一周內完成各產業公協會美方訂單受影響樣態；積極擴大非美市場的拓銷參展補助，協助業者分散市場；推動勞工扶助方案，以應對可能出現的失業問題；成立專案小組提供即時諮詢與輔導。

新竹 盧秀燕

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