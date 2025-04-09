官方：暫無停滯性通膨疑慮

對等關稅是否推升國內物價，主計總處昨（8）日表示，政府已提出穩定物價相關對策，美國關稅政策對國內物價即使有影響，也不會太明顯，至少今年暫無停滯性通膨疑慮。

美國總統川普的對等關稅大刀，殺得全球各主要股市血流成河，市場也瀰漫經濟將大蕭條的不安氛圍，引發「停滯性通膨」疑慮。主計總處綜合統計處專委曹志弘昨日表示，評估台灣短期暫無停滯性通膨疑慮，目前認為，對等關稅對國內物價影響即使有也不會很明顯。

曹志弘坦言，由於服務類價格具僵固性，再加上對等關稅不確定性，今年全年通膨率要低於2%有難度。

中華經濟研究院經濟展望中心主任彭素玲則直言，「停滯性通膨應該是美國才會發生」，至於接下來國內物價走勢，除受到台鐵票價調漲等公用事業費率調升影響，對等關稅如何牽動接下來物價變化，其不確定性相當高，需密切關注。

彭素玲表示，美國已宣布對等關稅9日如期生效，台灣被課32%關稅，國內將需留意其對GDP帶來的衝擊，以及對匯率走勢影響。