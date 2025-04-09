卓揆：有完善計畫與美交涉
因應美國對等關稅，行政院長卓榮泰昨（8）日表示，在與美國政府要求談判的眾多國家當中，台灣當然是其中一個，但談判時機、內容尚無法對外透露，政府會盡量爭取時間，絕對有完善計畫，有適當人選可正面交涉。
卓榮泰昨日赴立法院施政報告及備詢前接受媒體訪問，對美國對等關稅議題，卓榮泰回應，外界關注美國關稅對國家造成的所有衝擊，在4月3日台灣時間凌晨，美國宣布新制度後，行政院在當天就向總統府提報初步計畫與想法，並由總統府、行政院分頭安排許多工作。
卓榮泰表示，談判牽涉對外事務，台灣會以既有管道多方聯繫，目前只能說，在與美國政府要求談判的眾多國家當中，台灣當然是其中一個，我方會選擇適當時間，詳細提出整個談判的構想，整體構想是經過執政團隊專業且深入的規劃。
但卓榮泰表示，目前為止仍在談判過程，針對談判時機、談判內容，尚無法公開對外界說明，但他強調，政府從第一天開始，就持續展開相關工作，且在4月3日對等關稅公布前，就已有相關代表在美方持續溝通，他希望外界給予政府多些時間，政府會盡量把握時間爭取，絕對有完善計畫、有適當人選，可以與美方正面交涉。
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