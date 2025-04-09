3月CPI 2.29%衝七個月新高 主計總處：對等關稅不會造成明顯影響

行政院主計總處昨（8）日發布今年3月消費者物價指數（CPI）年增率2.29%，若撇除春節因素，為七個月以來新高，今年第1季漲2.18%，超過通膨警戒線。

3月CPI年增率比預期高，其中外食費漲3.26%，已連五月漲幅超過3%，且是近一年來最高；水果在3月更漲了逾三成，是八年半新高；房租同樣也持續上漲，漲幅2.49%，未明顯收斂。

對於美國總統川普對等關稅政策是否衝擊國內物價？主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，依目前經濟情勢研判，對等關稅政策對國內物價不會造成明顯攀升風險。

曹志弘分析，主計總處目前研判，對等關稅可能造成全球經濟疲軟，需求走弱，導致相關原物料、基本金屬價格走跌，近來國際原油價格下跌，政府持續關注對等關稅衝擊、國際原物料價格走勢。目前預期國內物價短期仍屬平穩。

曹志弘說，政府持續採取各項平穩物價措施，同時因應對等關稅，政府也將編列特別預算，應可降低對經濟衝擊。目前主計總處對全年物價年增率預測仍維持在1.94%，5月會有最新預測。

曹志弘指出，3月通膨率攀近七個月新高，主因水果價格續漲，外食費、房租、掛號費等類價格也持續調升，其中水果因去年接連颱風豪雨後復耕期較長，3月漲30.78%，是八年半以來新高，加上蔬菜價格仍漲5.12%，蔬果影響3月CPI總指數就達0.97，占三分之一。

再加上3月房租漲2.49%、醫療費用漲3.1%，漲勢雖未擴大，但漲幅仍不低，也是民眾對物價感受仍深刻的主要原因。

此外，外食仍是好貴，是否新一波漲勢再起？曹志弘指出，先前部分業者因營運成本提升，也因預期電價調漲等因素而漲價，不過電價審議會最終拍板4月不漲電價，因此預料後續外食費「應該不會再明顯攀高」。