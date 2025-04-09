快訊

晴朗高溫上看34度 吳德榮：今深夜、周六共2波變天 慎防劇烈天氣

確認對中徵收104%關稅 美股指數由升轉跌 史指跌破5000點

3月CPI 2.29%衝七個月新高 主計總處：對等關稅不會造成明顯影響

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
行政院主計總處8日發布今年3月消費者物價指數（CPI）年增率2.29%，若撇除春節因素，為七個月以來新高。聯合報系資料照
行政院主計總處8日發布今年3月消費者物價指數（CPI）年增率2.29%，若撇除春節因素，為七個月以來新高。聯合報系資料照

行政院主計總處昨（8）日發布今年3月消費者物價指數（CPI）年增率2.29%，若撇除春節因素，為七個月以來新高，今年第1季漲2.18%，超過通膨警戒線。

3月CPI年增率比預期高，其中外食費漲3.26%，已連五月漲幅超過3%，且是近一年來最高；水果在3月更漲了逾三成，是八年半新高；房租同樣也持續上漲，漲幅2.49%，未明顯收斂。

對於美國總統川普對等關稅政策是否衝擊國內物價？主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，依目前經濟情勢研判，對等關稅政策對國內物價不會造成明顯攀升風險。

曹志弘分析，主計總處目前研判，對等關稅可能造成全球經濟疲軟，需求走弱，導致相關原物料、基本金屬價格走跌，近來國際原油價格下跌，政府持續關注對等關稅衝擊、國際原物料價格走勢。目前預期國內物價短期仍屬平穩。

曹志弘說，政府持續採取各項平穩物價措施，同時因應對等關稅，政府也將編列特別預算，應可降低對經濟衝擊。目前主計總處對全年物價年增率預測仍維持在1.94%，5月會有最新預測。

曹志弘指出，3月通膨率攀近七個月新高，主因水果價格續漲，外食費、房租、掛號費等類價格也持續調升，其中水果因去年接連颱風豪雨後復耕期較長，3月漲30.78%，是八年半以來新高，加上蔬菜價格仍漲5.12%，蔬果影響3月CPI總指數就達0.97，占三分之一。

再加上3月房租漲2.49%、醫療費用漲3.1%，漲勢雖未擴大，但漲幅仍不低，也是民眾對物價感受仍深刻的主要原因。

此外，外食仍是好貴，是否新一波漲勢再起？曹志弘指出，先前部分業者因營運成本提升，也因預期電價調漲等因素而漲價，不過電價審議會最終拍板4月不漲電價，因此預料後續外食費「應該不會再明顯攀高」。

外食 對等關稅 電價

延伸閱讀

川普稱有機會與韓國達成協議 正等待中國致電談判

對等關稅9日生效 零組件台廠美系客戶陷觀望…已暫停拉貨

震後遭川普課44%關稅 緬甸成衣業：復原工作深陷困境

川普關稅風暴「經濟世界大戰」 衝擊台積電及3C產業鏈

相關新聞

3月物價漲幅 近7月新高…CPI年增率再破通膨警戒線

主計總處昨天發布三月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點二九，再度升破百分之二的通膨警戒線，排除春節因素後，創去年九...

關稅戰…美對台開解方 米倫提出助美五方式

美國對等關稅措施全面生效後，白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）7日發表演說時，提出各國能以五種方式...

主計總處：暫無停滯性通膨疑慮

美國川普總統揮舞對等關稅大刀，美國一旦引發停滯性通膨危機是否波及台灣引發關切？主計總處綜合統計處專門委員曹志弘昨說，對等...

官方：暫無停滯性通膨疑慮

對等關稅是否推升國內物價，主計總處昨（8）日表示，政府已提出穩定物價相關對策，美國關稅政策對國內物價即使有影響，也不會太...

卓揆：有完善計畫與美交涉

因應美國對等關稅，行政院長卓榮泰昨（8）日表示，在與美國政府要求談判的眾多國家當中，台灣當然是其中一個，但談判時機、內容...

八縣市首長發聲 解關稅危機

面對川普關稅戰，台中市長盧秀燕邀集中部八縣市首長，昨（8）日發表聯合聲明指出，將攜手擴大非美市場拓銷參展補助、跨縣市制定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。