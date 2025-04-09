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美中關稅戰升溫 大陸台商訂三階段計畫

經濟日報／ 記者林薏茹吳凱中蕭君暉／台北報導

美中關稅戰戰火持續升溫，高度仰賴大陸製造量能的台商受創，惟相關台廠並非坐以待斃，積極擬訂短中長期三個計畫因應，短期計畫首先是調整陸製產品銷美比重，其次是調高售價；中長期則透過擴大強化非大陸布局應對。

針對陸製產品銷美比重調整方面，不具名業者指出，目前除了美國之外，全球其他市場銷售未受任何新關稅影響，因此，首要之務是拓展新客源與市場。

漲價方面，由於大陸恐遭美國擴大課稅，台商大陸製產品成本勢必上升，需要和客戶溝通討論後，才能決定如何轉嫁成本。

至於強化非大陸布局，自川普第一任期時，台廠就已經陸續有相關行動，如越南已成為大陸之外，鴻海（2317）第二大生產基地，印度則是另一個iPhone生產重鎮，比重持續提升當中，並擴大墨西哥AI伺服器製造量能。

布局 美國

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