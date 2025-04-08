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對等關稅風暴經部與產業座談 擬放寬紓困申請門檻

中央社／ 台北8日電
經濟部。圖／聯合報系資料照片
經濟部。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普對等關稅風暴來襲，經濟部今天與工商團體座談，產業反映美國關稅政策不明，對水五金、手工具機等廠商影響甚鉅，希望政府即時公告美方政策資訊，談判團隊大力爭取關稅降低或豁免；另廠商面臨資金周轉等問題，盼經部呼籲銀行切勿雨天收傘。

此外，與會人士透露，總統賴清德等府院高層規劃週四至週六，前往台中、彰化等地了解廠商狀況。同時，經濟部也將放寬紓困申請門檻，研擬取消營收衰退15%這項條件，讓更多廠商適用政策資源以度過關稅風暴危機。

經濟部今天下午邀請中華民國全國中小企業總會、中華民國工商協進會等工商團體產業代表座談，分別由政務次長何晉滄、常務次長賴建信主持，部長郭智輝也在結束立法院行程後，趕回經濟部與業者座談。

全國中小企業總會理事長李育家會後受訪表示，美國關稅政策影響產品靠港時間、關稅課徵如何認定等，狀況仍不明，加上關稅影響廠商後續的報價、獲利狀況和人力調配等，對彰化等地的水五金、手工具機等廠商影響非常大。

李育家透露，賴總統等人預計週四啟動產業座談之旅，親自拜訪業者以了解產業需求和困難。知情人士表示，週四至週六這幾天，府院高層規劃前往台中、彰化等廠商了解廠商狀況，並宣導可協助廠商的政策資源。

美國宣布對台灣課徵32%對等關稅，另一名產業代表反映，國際貿易有CIF到岸報價、FOB船上交貨等交易條件，有些是由出口商交關稅，這類型廠商面臨關稅成本增加等挑戰，可能會有資金周轉問題。

該名產業代表指出，希望經濟部呼籲銀行不要抽銀根，切勿雨天收傘，以協助業者度過此次難關。

此外，陸續有業者接到美國客戶通知撤單或要求暫時不要出貨等。舉例來說，汽車零件和水五金等廠商反映狀況很慘，有廠商在美國設有據點，從台灣出口產品至美國銷售，但現在碰到關稅問題，「業者也很頭大」。

產業人士指出，美國關稅政策牽動全球貿易，台灣出口產品以中間財為主，銷往越南、中國等地，但現在越南出口也受關稅影響，對產業會有連動效應，進而影響台灣出口表現。對於台廠赴美投資，產業人士希望政府盡快與美簽訂投資保障協定、美台避免雙重課稅法案。

與會人士轉述，郭智輝在會中表示，關稅政策對高科技產業衝擊較小，現在比較擔心的是中小微企業，因此會想辦法協助中小微企業出口拓銷和提升競爭力等；另外在中國的台商將面臨高額關稅，也會比較辛苦。

為擴大支持出口供應鏈，經濟部祭出4項措施，包含加碼外銷貸款優惠保證、中小微企業貸款等措施，但有業者反映申請條件設定營收衰退15%過高，呼籲政府放寬紓困申請門檻。

產業人士轉述，經濟部官員在會中正面回應，應會取消營收衰退15%這項條件，細節尚待擬定，不過會朝鬆綁方向修改申請門檻。

對此，知情官員證實，申請門檻將放寬，待政策確認後會在正式對外宣布，現階段將盤點和搜集產業意見，並提供政策資源作為產業後盾。

經濟部 美國 關稅

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