川普對等關稅恐引發停滯性通膨？「兩力量」消長成關鍵

美國總統川普的對等關稅大刀，殺得全球各主要股市血流成河，市場也引發全球經濟將大蕭條的不安氛圍，恐將推升「停滯性通膨」的可能。對此，主計總處官員和財經學者看法一致，認為台灣短期暫無停滯性通膨疑慮。

主計總處綜合統計處專委曹志弘8日表示，主計總處評估，台灣短期暫無停滯性通膨疑慮，至於美國會不會他則不予評論，但目前認為對等關稅對國內物價的影響即使有也不會很明顯，「至少今年國內不會發生停滯性通膨」。

不過，曹志弘也坦言，由於服務類具有僵固性，再加上對等關稅的不確定性，今年全年通膨率要低於2%有難度。

中華經濟研究院經濟展望中心主任彭素玲則直言，「停滯性通膨應該是美國才會發生」，至於接下來國內的物價走勢，除了受到台鐵票價調漲等公用事業費率調升的影響外，對等關稅如何牽動接下來的物價變化，其不確性相當高，需密切關注。

彭素玲還提到，美國已宣布對等關稅9日如期生效，台灣被課32%關稅，接下來國內亦需留意其對GDP帶來的衝擊，以及對匯率走勢的影響，倘若對等關稅重創國內經濟景氣，台幣貶勢嚴重，預估廠商因為台鐵票價調漲而跟進漲價的情形就會和緩些，國內物價走勢也應在可控範圍內，「目前初步研判不至於發生停滯性通膨」。

而對於國內物價接下來的走勢評估，彭素玲認為，將視對等關稅可能造成的經濟蕭條及其可能再度推升的通膨，這兩股力量的變化而定。