經濟部次長何晉滄：科技創新是推動節能成效的核心動力

經濟部次長何晉滄8日參加工業技術研究院所舉辦之2025 ITRI NET ZERO DAY「打造能源效率新勢力」論壇，會中強調科技創新是推動節能成效的核心動力，我國會透過相關法規與誘因策略下，加速深度節能計畫的推動。

此外，何晉滄並肯定工研院於能源轉型創新技術的貢獻及各重要企業的參與，亦期待能將應用數位科技的能源效率解決方案導入到產業應用的各個層面，以達成國家的減碳目標。

經濟部指出，根據國際能源總署報告，能源效率的提升是全球減碳目標的關鍵措施之一，過去五年我國能源效率年均改善率達到5.4%，超過COP28設定全球能源效率年均改善率4%的目標。

經濟部強調，因應全球氣候變遷挑戰與淨零碳排趨勢，經濟部力推深度節能，並以「十大公營帶頭」、「九大部會齊節能」、「產業全面擴散」等三階段全面協助產業落實節能，同時持續補助住宅冷氣、冰箱汰舊換新，全程四年（2024~2027年）預計可促進節電206億度、相當於1,018萬公噸減碳效果。

截至2025年3月底止，深度節能已節省下56億度電，相當於兩座台中電廠1號機組的發電量，超過134萬戶家庭年用電量，同時為協助產業推動節能，經濟部推動跨部會之節能輔導團機制，建立節能改善模式，並引入能源技術服務業（ESCO）的參與，協助企業落實節能，已有超過1,200家公民營企業參與深度節能。

此外，經濟部自2023年起持續推動住宅家電汰舊換新節能補助，鼓勵民眾將老舊冷氣機及電冰箱汰換為一級能效產品，每台新機可申請補助3,000元。截至2025年3月底，已累計汰換347.2萬台冷氣機、電冰箱。經濟部表示，受立法院凍結部分補助預算影響，預估今年將減少補助60萬台，並縮短申請期間至10月底，如經費用罄則提前截止受理。呼籲有補助需求的民眾把握機會，及早汰換家電完成申請作業。

經濟部表示，未來將藉由多元政策工具的整合，並搭配最新高效率的節能科技，加速深度節能計畫，不僅能有效降低能源消耗，亦將促進ESCO產業的發展，並與產業界共同努力實現節能減碳的目標。同時，也期待全民積極參與，快速汰換老舊家電，共同邁向2050年淨零排放的願景。