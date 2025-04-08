國發會「射三箭」因應川普關稅 中長期應對方針出爐

美國總統川普對等關稅政策9日起生效，其中約60國被祭出高額對等關稅，台灣就被徵32%。為此，行政院除公布880億元「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」外，由國發會擬定的中長期應對方針，規劃策略9日提前曝光，將以協助產業調整供應鏈結構開拓新市場為主軸，並準備「射三箭」，包括：「強化產業優勢」、「激勵投資與創新」、「優化投資環境」，以面對經濟發展指標可能受到實質面影響，期讓國家經濟、產業發展及勞工就業穩定。

國發會主委劉鏡清9日將赴立法院經濟委員會進行「協助傳統產業及中小企業因應國際經貿情勢」專題報告。

國發會書面報告指出，由於傳統產業與中小企業是台灣經濟成長與產業發展的重要基石，亦為科技產業鏈不可或缺的輔助支柱，為因應美國對等關稅對台灣產業造成的不公平，行政院除已提出880億元的出口供應鏈支持方案外，中長期而言，政府也將積極協助傳統產業與中小企業應對第二波供應鏈重組，掌握非紅供應鏈商機，強化研發、價值提升與數位銷售，促進產業再次轉型升級，讓產業更具韌性及競爭力。

國發會初步規劃有三大策略，首先是「強化產業優勢」，國發會表示，鑑於非紅供應鏈逐漸形成新商機，政府將協助國內傳統產業及中小企業建構相關能力，以拓展海外通路並打造非紅供應鏈。針對產品生命周期已達成熟程度廠商，協助其進行研發轉型，開發更多高值化產品。

同時國發會還將採取強化策略性產業、提升傳產與中小微企業、推動產業再次轉型，以及資金助創新與新創等方式，四路並進。

國發會表示，關於強化策略性產業，將在既有五大信賴方案基礎上，針對戰略性產業，如半導體領域可強化本土設備、材料供應鏈，並加速矽光子、量子運算、自主化機器等前瞻關鍵技術創新，期藉由以大帶小方式，讓中小企業可藉此強化產業競爭優勢，並深化與經貿友好國家技術與投資合作。

此外，為鞏固傳統產業與中小微企業的發展優勢，國發會與經濟部等相關部會將持續透過跨部會合作，推動強化數位拓銷與研發、提升企業AI競爭力、協助成立產業控股、推動產業再造基金、推動中小微企業多元振興發展計畫等五大措施，以積極強化國內產業競爭力，提高產業附加價值。

在推動產業再次轉型部分，則會引導傳統產業及中小企業業務力轉型（如傳統通路轉向全通路、傳統銷售轉向數位銷售及商機導向）、價值轉型（如研發再創新、優質化研發設計、AI為核心的軟硬整合跨界研發）、整合轉型（如產業控股形成規模化、成本與效率變革、價值鏈轉型）、供應鏈重組轉型（如非紅供應鏈分工整合、掌握核心價值鏈關鍵），並結合資金挹注、稅賦優惠、人才培育、專案輔導團等，協助產業建立新競爭力。

資金助創新與新創方面，則是將加速新創發展，達成2027年每年新台幣1,500億元的新創投資金額的政策目標，國發會將與經濟部、國科會等部會共同合作，積極打造全球共創的生態圈，並採取活絡投資生態系和擴大投資標的兩大主要策略。

第二大策略為「激勵投資與創新」，國發會指出，為激勵國內傳統產業及中小微企業創新發展，加速數位與淨零雙軸轉型，除將加速推動《產業創新條例》修法助投資外，也將積極推動 「七大百億基金」，國發基金將與相關部會合作推動主題式投資專案，並分別匡列新台幣100億元協助各機關推動產業創新轉型，包括：智慧機器人基金（預計今年第3季啟動）、AI新創基金（2025年上半年受理） 、智慧醫療創新基金（2024年9月受理）、綠色成長基金（2025年第2季受理）等，將有助傳統產業及中小企業創新轉型。

此外，國發會還將推動促參兆元投資以擴大內需，為擴大內需、刺激國內景氣，透過創新促參推進機制、優化投入公共建設之投融資條件、增加公建相關金融商品等三大主軸，並成立行政院層級促參工作小組及法規調適小組，以及促參專案辦公室與資本市場服務團等輔導團隊，積極引導資金投入國家建設及產業發展，帶動營造業、營建業等火車頭產業積極參與公共建設，也將有助我國中小企業及傳統產業積極參與公共建設。

第三大策略則是「優化投資環境」，國發會表示，面臨全球市場快速變化，為協助傳統產業及中小企業根留台灣，將透過擴大投資台灣三大方案、完備土地等要素供給、促進六大區域均衡發展等面向積極推動。

其中，擴大「投資台灣三大方案」規劃延長三大方案至2027年，調整資格要件，包括：擴大適用全球台商及外人投資企業，聚焦五大信賴產業、服務業及大健康產業，並要求具備AI運用元素。另研議調整中階技術人力核配比例，並新增銀行貸款額度與提高融資優惠利率。

另，針對企業關切的五大要素議題，國發會研提創新策略，包括：透過釋出產業用地、土地優惠出租等，協助產業用地需求；建構完善留才生態系，同時強化培育產業關鍵人才等。

同時，國發會也將推動六大區域產業發展，推動產業發展與公共建設空間均衡布局，以創新驅動成長，提升產業附加價值，同時結合六大區域產業及生活圈規劃，支持在地傳統產業及中小微企業發展，促成地方創生及地方商圈振興，帶動薪資普遍提升。