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Taboola 研究：廣告主以多通路戰略強化廣告投放效益

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球成效型廣告領導者Taboola 8日公布與企業體驗服務管理業者Qualtrics合作研究報告。Qualtrics針對美國超過300位來自品牌端與代理商的廣告主進行調查。報告指出，雖然社群媒體仍為全球成效型廣告的核心戰場，預估 2025年全球社群媒體廣告支出將高達2,390億美元， 2026年更上看2,730億美元。但超過七成（約 75%）的廣告主表示，觀察到社群廣告成效出現投資報酬遞減現象。

Taboola公布《成效型廣告行銷脈動：投資報酬下降趨勢》重點包括，多數受訪者表示，投資報酬遞減影響了超過三成的廣告支出；社群媒體廣告投資報酬下降，關鍵原因包括受眾飽和、廣告成本上升以及廣告疲乏等挑戰；超過 80%的廣告主採取多元應對策略，逾半數擴展投資至社群媒體以外的數位通路，如原生廣告、搜尋、內容推薦等領域，以強化整體成效表現。

Taboola創辦人兼執行長Adam Singolda表示，儘管社群媒體仍吸引許多品牌主要行銷預算，但廣告主實際上面對投放成效無法持續擴大的困境，投入更多預算並不等於帶來更高轉換。也因此，超過 80%的廣告主採取多元應對策略，逾半數擴展投資至社群媒體以外的數位通路。

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