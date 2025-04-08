工研院以數位科技助攻深度節能 建構永續新戰略

工研院今（８）日舉辦第四屆「ITRI NET ZERO DAY打造能源效率新勢力」論壇暨特展，邀請跨領域產業專家，共同探討如何以數位科技打造完善能源效率解決方案，並接軌國際趨勢攜手產業建構氫氨產業鏈。

本次活動匯集全台27家公協會共襄盛舉，同時邀請國內重要企業-中華電信、中鋼、台肥、研華、復盛、寶成、遠東新世紀等分享提升能源效率經驗，藉此助力產業提升能源效率，共同邁向永續發展的新戰略。

經濟部次長何晉滄表示，國際上已把提升能源效率視為有效的減碳手段，前年舉辦的聯合國氣候峰會（COP28），將能源效率提升具體目標列為每年4%，但台灣的表現比全球目標更佳。近年經濟部積極推動產業能源轉型、節能措施及製程改善，過去5年能源效率年均改善率達到5.4%。

環境部次長施文真表示，面對氣候變遷挑戰，總統賴清德已宣示2032、2035年的減碳新目標相較於2005年，分別是減碳量百分之32加減2、以及2035年減量百分之38加減2。環境部謝謝國發會支持設立綠色成長基金以資金挹注投資，預計第三季就可讓相關新創企業申請投資。

國發會副主委高仙桂表示，隨著氣候變遷風險不斷上升，減碳與產業轉型已成為各國及企業面臨的重要課題，政府跨部會合作推動20項旗艦計畫，以及在台南設置「沙崙綠能科技示範場域」，並預計至2030年政府預算將投入超過新台幣1兆元。此外，針對全國碳排比超過50%的製造業，政府也將從能源轉換、製程創新與循環經濟三大策略著手，降低碳排並強化產業競爭力。

工研院院長劉文雄表示，國際能源署（IEA）把能源效率視為是為邁向淨零的「首要能源」，它可同時降低能源消耗、碳排放與成本，帶來經濟、能源與環境的三贏效益。各國將提高能源效率視為重要政策發展目標，台灣作為全球供應鏈重要一環，必須透過能源效率提升、再生能源應用與低碳技術創新，掌握產業轉型契機。

本次論壇以「打造能源效率新勢力」為主題，聚焦數位科技如何提升能源使用效率，並展出許多關鍵技術。劉文雄表示，相信透過產官學研合作下，台灣不僅能在全球減碳趨勢中占有一席之地，更能以科技實力，引領亞洲甚至全球的綠色轉型。

針對近來美國新的關稅措施挑戰，工研院作為國家級技術研發機構，將從三策略全力支持產業發展。第一，工研院將發揮關鍵技術開發者的角色，發掘利基市場、鏈結技術移轉，加速產業升級與轉型等；第二，在全球布局上，必須加速建立「立足台灣、布局全球」全方位策略，工研院將擔任橋梁，積極促成台灣企業與美國等國夥伴的合作，掌握國際市場契機。第三，面對高關稅所帶來的挑戰，現正是產業轉型關鍵期，應拋開傳統紅海競爭思維，積極尋求創新與「藍海」機會。