美關稅衝擊 仲量聯行侯文信：今年北市辦公室租賃、資本市場雙雙弱化

仲量聯行董事總經理侯文信8日在「首季商用市場回顧記者會」中分析，近期美國宣布調升對等關稅政策，對全球經濟產生顯著衝擊，也進一步影響台灣資本市場表現，未來1~2季將是商用不動產的觀望期，市場將緩下來，因此不論是台北市辦公室租賃或是整體買賣市場，動能將雙雙弱化。

侯文信強調，美國關稅政策迅速推高貿易壁壘，尤以伺服器、顯卡、網通設備、汽車零組件與傳統製造產業受影響最深。出口導向企業面臨供應鏈重組壓力，然關稅調整使越南、柬埔寨、泰國等東南亞地區及墨西哥之生產成本亦提高，廠商後續產線具體調整策略，仍須待各國政府之間談判協商後方能明朗，整體投資動能轉趨保守。

他指出，關稅政策亦衝擊全球股市，企業市值縮水進一步抑制資金市場動能，影響台灣上市櫃企業自用型不動產的購置意願。若美國通膨壓力進一步升高，恐將抑制消費與工業生產需求，進而衝擊不動產租賃與交易市場，後續資產價格與租金走勢仍有待觀察。

侯文信表示，目前全球整體經濟前景未明，短期內台灣投資動向亦將受影響，企業決策保守，導致資本市場投資步調放緩，中長期之影響仍端看各國政府與美談判協商結果進一步評估。

仲量聯行今(8)日發布「首季商用不動產、土地市場季報，首季商用不動產及土地交易總額達 812 億元，與去年同期相較，整體交易量下降 4.7%。受美國經貿政策變數與全球經濟不確定性影響，市場買氣顯著趨緩。交易動能主要由大型個案支撐，使季增幅仍保持上升 10.8% 之走向，然整體市場活絡度仍顯不足。

首季平均交易規模擴大，以大型交易案推高整體交易量，然而市場交易筆數持續下降，顯示買氣趨於保守。自去年第4季起，交易筆數已呈現下滑趨勢，今年第1季交易筆數更較上季下滑34%，呈現負成長趨勢。其中，土地交易筆數較上季下降 46%，商用不動產交易筆數亦出現 17% 的跌幅。

商用不動產市場方面，首季累計交易總額達新台幣 383 億元，較去年同期成長 6%，較上季增長 18%。其中，廠辦資產交易規模見較大擴張，超過九成交易量來自雙北地區，交易規模較上季增長 17%。

代表性交易包括祥碩（5269）及穩得（6761）購入全球新創科技中心，顯示企業對於核心地段的廠辦需求仍然穩健。零售資產交易則因大型交易案推動而顯著成長，過去一年零售資產交易額占比均低於 10%，本季因台茂購物中心交易案，使該類資產交易額占比大幅上升至 23%，交易量年增與季增幅度均超過兩倍，租金穩定之收益類型資產受市場青睞。

投資型買家在首季市場中的角色愈加重要，交易額占比提升至 25%，較去年同期大幅成長。其中，樂富一號不動產投資信託基金（樂富 R1）以約 77 億元收購外資持有的台茂購物中心部分產權，成為推升投資型買家交易量的關鍵案例。

自用型買家仍以科技業為主，但占比較去年全年下降 19 個百分點，降至 48%。相較之下，零售業自用買家占比提升至 26%，主要交易包括統一超商（2912）以 43 億元購買內湖 V-Park C 棟廠辦，以及恆隆行以 10.5 億元購買國揚洲際企業總部。

土地市場方面，第1季累計成交總額達429 億元，較去年同期減少12.8%，但較上季仍成長 5.4%。首季交易量仍以住宅土地占比 64% 最多。在市場普遍觀望的氛圍下，具備充裕資金的大型建商逆勢布局，特別關注長期發展潛力高的地區。

首季平均土地交易規模為去年同期近三倍，也較上季擴大近兩倍，顯示大型建商持續看好未來市場前景。例如遠雄建設（5522）以 136 億元購得高雄鼓山區土地，顯示其對於區域產業進駐及長期擴張潛力的信心。

整體而言，第1季資本市場買氣減弱，整體土地交易量較去年減少。雖有大型交易支撐，但整體買氣趨於保守，市場交易動能仍顯疲弱。商用不動產與土地交易的平均規模擴大，反映市場熱度主要集中於具資本優勢的企業與投資人，但整體市場活絡度不足，投資態度轉趨謹慎。