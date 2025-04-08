對等關稅風雨欲來物價漲不停？主計總處最新分析出爐

行政院主計總處8日發布2025年3月消費者物價指數（CPI）年增率為2.29%，若撇除春節因素，為七個月以來新高，今年第1季漲2.18%，其中外食費漲3.26%，已連續五個月漲幅超過3%，且是近一年來最高。

此外，針對美國總統川普的對等關稅政策是否將對國內物價造成衝擊？其傳導效果為何？主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，依目前經濟情勢研判，對等關稅政策對國內物價「不會有明顯攀升的風險」。

曹志弘分析指出，對等關稅風雨欲來，外界預期國內物價可能會受到進口商品價格上漲波及，進而推升國內物價。不過，目前主計總處的研判是對等關稅可能會造成全球經濟疲軟，需求走弱，導致相關原物料、基本金屬價格走跌，近來國際原油價格甚至已跌至只剩66.25元，政府會持續關注對等關稅衝擊和國際原物料價格下跌兩個方向的走勢。不過，目前判斷是國際原物料價格下滑，對國內物價具有穩定作用，預期國內物價短期還算平穩。

曹志弘並提到，政府也會持續採取各項平穩物價措施，同時針對因應對等關稅，政府也將編特別預算，應可降低經濟衝擊。目前主計總處對全年物價預測仍維持在漲1.94%，5月則會有最新宣布。

曹志弘指出，3月通膨率攀近七個月新高，主因水果價格續漲，外食費、房租、掛號費等價格仍持續調升，其中水果因去年接連颱風豪雨後復耕期較長，3月漲30.78%，是八年半以來新高，加上蔬菜價格仍漲5.12%，光是蔬果影響3月CPI總指數就達0.97，占了三分之一。

再加上3月房租漲2.49%、醫療費用漲3.10%，漲勢雖未持續擴大，但漲幅仍不低，曹志弘表示，這也是為什麼近來民眾仍對物價感受深刻的主要原因。

此外，外食費也是好貴，新一波漲勢是否再起？曹志弘指出，目前外食費的漲幅已是比較高的情況，之前可能有些業者因為營運成本提升，也預期電價將調漲等因素而調漲價格，但因為電價審議會最終拍板4月起不漲電價，因此預期後續外食費「應該不會再明顯攀高」，但漲幅是否能夠低於3%，則還要再觀察。

曹志弘還提到，3月核心CPI漲1.63%，已連續12個月低於2%，而17項重要民生物價3月則是由下跌轉為上漲，漲0.62%。目前國內物價情勢仍屬平穩。