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對等關稅衝擊螺絲業 邱志偉：越南價格優勢下恐轉單

中央社／ 高雄8日電

美國將對台灣課徵對等關稅32%，高雄螺絲受衝擊。民進黨立委邱志偉今天說，中國及越南價格具競爭優勢，且越南又祭出零關稅與美方協調，萬一談成，恐出現轉單效應，台灣要加速因應。

邱志偉今天在臉書（Facebook）發文指出，台灣扣件2024年對美出口額約新台幣550億元，高雄螺絲扣件業便占其中的95%、523億；他已要求經濟部持續了解產業動態，螺絲公會也正在彙整會員意見，預計下週經濟部將與業者座談。

美國是高雄螺絲扣件業重要市場，美國擬對台灣課徵32%對等關稅，相較主要競爭生產國的中國54%（美國擬再加徵50%，達104%）、越南46%還是比較低。

不過，邱志偉說，中國及越南生產成本低，一直在價格上具有競爭優勢，加上關稅衝擊仍須觀察，尤其越南政府又祭出零關稅措施與美方協調，萬一談成，恐出現轉單效應，台灣政府要加速因應。

邱志偉表示，川普貿易政策常態變動，產業面對的是更加不確定的挑戰及布局風險，政府必須採取多元策略提前因應，持續與美方溝通，爭取降低稅率或限縮課稅範圍，相關部會也必須與產業建立即時溝通管道。

他說，短期內，中央目前已針對工業出口提出700億規模的六大面向、14項措施方案，然而，在對等關稅未降至相對具競爭力水準前，中央對於產業的支持方案必須持續，更要因應業別進行調整。

中長期而言，則是協助產業分散市場風險，拓展歐盟及其他市場，最重要的是，盡快提出產業轉型升級2.0計畫，提升產品附加價值，讓傳統產業從紅海市場轉往藍海市場，維持長遠競爭力。

越南 關稅

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