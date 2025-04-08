250家中型集團遭關稅戰打擊 「西退轉南進」苦不堪言

CRIF中華徵信所最新發布的2025年版「250中型集團企業研究」調查顯示，雖然2023年第2季開始走出高庫存危機，不過中型集團的整體表現依然不佳。尤其，2018年開始中型集團由「西退轉南進」，正準備迎接南進成果，但卻在此波川普發動全球對等關稅戰中遭逢打擊。2025年至2026年將是中型集團艱困的兩年。

CRIF分析指出，儘管2023年中型集團全球分子企業增加至4,132家，較2022年成長7.83％，為2013年以來最高的投資家數成長，並為連續17年投資家數成長；且資產總額也由2022年衰退6.1%恢復至4.78％的成長，顯示中型集團規模仍在擴張；2023年營收為1兆5,891億元，稅後成長率為1,105億元，分別比2022年下降了2.21％和17.19％，可以看出資產成長並無法帶動營收和獲利成長。特別是稅後成長率淨利衰退17.19％，創下2013年以來最大跌幅，純益率也連續兩年下降，2023年降至6.95％，回到2020年的水準。

CRIF進一步分析，2018年至2023年間，中型集團的營收成長率依次為0.12％、-2.20％、-3.71％、16.76％、2.41％和-2.21％，其中除了2021年因前一年疫情低基期，營收成長率一度大反彈成長16.76％外，次高營收成長率即為2022年的2.41％，並在2019年、2020年及2023年出現三度衰退，即可看出美中貿易戰以來，中型集團的成長陷入瓶頸。

其實自2018年美中貿易戰開打，中型集團就開始作「西退轉南進」轉型的準備。2019年中型集團在中國大陸（不含港澳）投資分子企業家數高達863家。但是2023年中國大陸投資家數已下滑到654家，投資家數減少209家之多；並且呈現連續4年下滑。稅後淨利也由2021年高峰的232億元，下降至2023年的186億元。

相反的，2018年中型集團在東協十國僅投資232家分子企業，稅後淨利僅31億元，但到2023年中型集團在東協十國投資成長至341家；稅後淨利高達57億元，成長達83.87％，純益率也由2018年的3.83％上升到2023年的7.07％，遠高於中國大陸的4.60％。同時，2023年在東協十國所投資的341家分子企業中，有107家是2018年之後因應美中貿易戰才成立的公司。

不過2023年以後成立的25家分子企業中，都仍在初期營運期，甚至有21家尚未有營收貢獻，4家已有營收的分子企業，其營收也都低於1億元，正當要進入營運軌道時，卻面臨美國對全球國家的對等關稅戰，東協國家也是首當其衝。中型集團對關稅率高達40％以上的國家，設立的分子企業家數分別為越南101家、柬埔寨28家、緬甸5家、寮國2家，合計占全體東協分子企業341家的39.88％，若加計對等關稅達32％以上的泰國66家、印尼26家，合計家數達228家，占全體家數的66.86％，其中除印尼的對等關稅率與台灣同為32％，其他五國的對等關稅率都高於台灣，也成為重災區。但在對等關稅較低的新加坡（10％）、馬來西亞（24％）、菲律賓（17％）則各只設立52家、37家及26家，布局家數較少。

尤其，2018年至2023年中型集團資產總額成長18.32％，但營收總額只成長10.13％，營收成長趕不上資產成長速度。且2022年起連續兩年250中型集團的資產總額全都達到50億元以上，但是營收達50億元以上的中型集團2022年為146個集團，2023年更下滑到只有134個集團，也顯示中型集團資產運用沒有達到理想效果，使得資產規模與營收規模呈現的不對等落差越來越大。原本想趁著布局東協生產基地來帶動營收成長，但美國祭出對等關稅政策，使中型集團的布局希望落空。

CRIF認為中型集團資源遠不如大型集團，在面對對等關稅的衝擊下，所受到的營運影響比大型集團更大。在代工基地移轉也已經投入資金運作，且由於資源有限，較不利採取主動因應，處於進退兩難的情況，對於供應鏈運作只能視國際客戶的動向被動因應。因此更需要政府提供更多當地的資訊作為營運決策依據，以及給予必要的救濟措施。各產業公會及產業智庫則應召開產業因應會議，找出各產業供應鏈的應對方案。