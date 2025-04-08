美推對等關稅 研調：AI伺服器出貨年增率下修至24.5%
美國推出對等關稅政策，研調機構集邦科技今天表示，政經環境不穩定下可能使原廠委託製造（OEM）或雲端服務供應商（CSP）趨於保守，延緩實際購置伺服器進度，將2025年人工智慧（AI）伺服器出貨預估年增率微幅下修至24.5%。
美國推出對等關稅政策，並提出銷美產品中如果美國原產成分（US content）占進口貨品報關價值20%以上，美國自製的部分可以豁免關稅，集邦科技表示，相關規定有機會為AI伺服器抵銷部分關稅衝擊。
此外，集邦指出，墨西哥不在此次加徵關稅之列，業者仍可透過墨西哥再出貨給美系客戶，在美墨加協定（USMCA）下獲得課稅豁免。
集邦預期，雖然2025年AI伺服器出貨預估年增率自28.3%微幅下修至24.5%，但若後續各國關稅報復引發更大規模的貿易壁壘，造成全球性通膨或消費力衰退，雲端服務供應商、OEM廠等終端客戶恐更進一步放緩布建AI伺服器設施，情勢往悲觀情境發展，出貨年增率將縮減為18%左右。
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