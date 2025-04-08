關稅戰房市會慘？學霸建商這麼看：一基因難撼動

川普關稅戰引發全球恐慌，股市崩跌，房市也再浮現悲觀氛圍。達永建設董事長莊政儒表示，這次股災和以往事件完全不同，暫時難以判斷經濟走向，但華人思維「房地產抗通膨」基因很難撼動，資金不會完全撤出房地產市場。

莊政儒擁有台大財務金融系、北京大學經濟學碩士學位，是學霸級建商。他領軍的達永建設，近年接連透過文青咖啡館、180天會消失的書店、在地選品小百貨等方式打造接待中心，創造價值型話題，引發大眾熱絡討論，在市場快速竄紅，被稱為「產業創新者」。

莊政儒表示，前幾年因為各種題材以及市場熱錢多，購買主力首購和投資客多，造就房市火熱狀況，但過熱就必然會冷卻、盤整，這是一種自然的景氣循環。

而這次盤整與過去不同之處在於，由於美國總統川普祭出關稅戰，市場不確定性比以往更高。

他表示，到底這次關稅戰會對台灣造成什麼影響，必須觀察接下來美國實際執行情況，以及台灣對應產業政策才知道，無論如何，今年各界一定是保守觀望後續總體經濟。

雖然房市景氣難以樂觀看待，但從過去經驗來看，相信仍有不少高資產會選擇在這個時候危機入市，不過這群人都是懂挑選產品的人，不會輕易衝動出手。

也因此，今年一定是各區表現、個案表現，地段以及建設公司品牌將是關鍵。先前投機多、漲幅快速的區域確有危機，但精華地段高價區域，買盤會相對穩定，有置產需求的高資產族群，反而會積極挑選產品逢低買進。

莊政儒表示，目前房市買方期待價格下跌，但賣方與建商因持有成本等因素，讓價意願不高，形成僵持局面。後續要看保值性高的產品去化速度是否穩定，如果穩定，房市仍可望緩步回溫。