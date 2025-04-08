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減碳又省時 海關與三部會答聯單ｅ化陸續上線

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
海關攜手經濟部、農業部及衛生福利部，跨機關合作推動「通關疑義及權責機關答覆聯絡單」ｅ化系統。圖／關務署
海關攜手經濟部、農業部及衛生福利部，跨機關合作推動「通關疑義及權責機關答覆聯絡單」ｅ化系統。圖／關務署

為強化機關間通關問題處理的即時性，海關攜手經濟部農業部及衛生福利部，跨機關合作推動「通關疑義及權責機關答覆聯絡單」（下稱答聯單）ｅ化系統，在經濟部、農業部陸續上線後，衛福部預計也在4月對接，未來可以節省1萬張紙（約110公斤碳排量）及167小時作業時間，有效提升行政效能加速貨物通關。

財政部關務署表示，海關於關口查核進出口貨物是否符合相關輸出入規定，就個案執行有疑義時，係以答聯單向貨品主管機關洽詢，機關間詢答往返均利用傳真，但當案件相關資料多時增加處理不便，且案件進度亦賴人員電話追蹤，效率不佳。

從過去的紙本與傳真作業的「紙本對傳」，答聯單ｅ化系統上線後、改為「電子訊息」方式，大幅優化跨機關作業程序且全程無紙化，承辦人線上登錄案件內容，由系統自動傳送至貨品主管機關，機關回覆案件回傳海關，系統即時通知承辦人辦理後續通關作業，系統化管控案件處理流程，提升通關作業效率。

關務署進一步說明，經濟部國際貿易署率先於去年9月上線，農業部動植物防疫檢疫署接續於今年2月上線，衛生福利部食品藥物管理署正在測試中，預計4月上線，該3機關答聯單占整體數量約81％，電子化效益顯著。該系統上線迄今，已處理約1千件機關詢答案件，與紙本作業相比，約節省1萬張紙（約110公斤碳排量）及167小時作業時間。答聯單ｅ化系統不僅簡化了作業流程，也達成了省時減碳的目標，關務署再次透過跨機關協作，落實數位化、高效率的通關作業環境。

海關 經濟部 農業

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