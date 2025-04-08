美關稅抑制投資、消費動能 2025全球終端市場展望下修

美國於當地時間4月2日公布對等關稅政策，隨後提出含美國價值（US value）20%以上的製造品能享有豁免。根據研調機構集邦（TrendForce）最新調查，由於總體經濟自2024年至今尚無好轉跡象，加上美國新一輪關稅政策可能引發通膨、經濟衰退，因而下修包含AI server、server、智慧手機和筆電等終端市場的2025年出貨量展望。

2025年第1季server、智慧手機和筆電出貨皆優於預期，即是業者因應美國關稅新制而提前出貨。集邦表示，目前供應鏈仍在探討如何吸收因關稅而提高的生產成本，美國價值欲以品牌國家或製造地為認定、舉證方式成為近期觀察重點。

集邦據此提出兩大下修展望情境：基礎情境（base case）建構於20%的美國價值傾向「屬人」、即品牌方國家別，因此美系品牌較易舉證，並獲得整機或系統的豁免。悲觀情境（worse case）預期關稅戰隨各國祭出報復手段而升溫，美國價值將嚴格以生產地為計算依據，引發市場衰退的可能性更高。

觀察AI server市場，在基礎情境下，美國價值相關規定有機會為AI server抵銷部分關稅衝擊，另此次墨西哥不在加徵關稅之列，ODM系統廠仍可透過墨西哥再出貨給美系客戶，在USMCA協定下獲得課稅豁免。然目前市場仍面臨多項變數，例如在整體政經環境不穩定下可能使OEM或CSP趨於保守而延緩實際購置進度，因此2025年AI server出貨年增率微幅下修至24.5%。

若後續各國關稅報復引發更大規模的貿易壁壘，造成全球性通膨或消費力衰退，CSP和OEM等終端客戶恐更進一步放緩布建AI server設施，情勢往悲觀情境發展，出貨量年增率將縮減為18%左右。

在server部分，預料美國關稅新制將造成當地企業資本支出緊縮，2025年下半年IT設備採購預算轉趨保守，全年server出貨量年增率將微幅下調為5.4%。若從悲觀情境推估，關稅政策從消費性電子、server擴大至半導體與基礎運算核心零組件，全球將面臨更大規模的供應鏈成本壓力和投資觀望期，server出貨年增可能收斂至2%。

集邦指出，若寬鬆解讀20%美國價值相關規定，中高階智慧手機皆有機會適用，但以低階或入門款為主的手機品牌可能無法避開關稅衝擊。而消費者對未來的經濟發展缺乏信心，消費降級情況將更加明顯。在基準情境下，2025年智慧手機生產量年增幅度將下修為與前一年持平。若關稅戰後續削弱全球經濟表現，智慧手機市場將面臨更大挑戰，產量可能轉為年減5%。

PC OEM已從2024年第4季起提前出貨至美國，因應潛在關稅衝擊。今年4月2日新規定公布後，在東南亞擁有成熟組裝基地的美系品牌持續出貨，非美系品牌則暫緩以觀察政策變化。預期總體經濟的不確定性將限縮全球消費性電子產品和商用換機需求，在基礎情境下，2025年筆電ODM的出貨年增率下修為3%；若情勢朝悲觀情境發展，年增率將再縮減至2%。