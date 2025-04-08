「美國價值」占20%即可免除對等關稅？經貿辦說明了
美國總統川普對全球祭出對等關稅，台灣課徵稅率32％，不過最新傳出一線生機，只要銷美產品中「美國價值（原產成分）占20％以上，就可扣抵免稅。
對此，行政院經貿辦表示， 所謂美國產製含量，不包括「美國技術價值」，例如在美國生產的零組件占最後成品價值達20%以上，可就該20%以上美國產製部分免除關稅，至於剩下的非美製部分仍要課對等關稅，也就是說美製部分免除，但門檻是20%以上，不包括技術價值。
有關銷美產品若有逾20%美國原產成分可免除對等關稅一事，目前有多項傳言在流傳，對此行政院經貿辦說明，對等關稅是對進口產品的非美國製造成分課徵（non-US content of a subject），且美國製造含量要占該產品價值20%以上。所謂美國產製含量，不包括「美國技術價值」，例如在美國生產的零組件占最後成品價值達20%以上，可就該20%以上美國產製部分免除關稅，至於剩下的非美製部分仍要課對等關稅。
經貿辦強調，也就是說美製部分免除，但門檻是20%以上，不包括技術價值。
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