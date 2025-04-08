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比預期高！水果價格飆升三成 3月CPI年增率再升至2.29%

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
3月水果因去年接連颱風豪雨後復耕期較長，價格飆升30.78%。本報資料照片
3月水果因去年接連颱風豪雨後復耕期較長，價格飆升30.78%。本報資料照片

主計總處今天發布3月消費者物價指數（CPI)年增率為2.29%，再度破二，僅次於1月春節的2.66%，為近七個月次高。主要是水果因去年接連颱風豪雨後復耕期較長，價格飆升30.78%，外食漲幅持續上升3.26%，房租漲幅2.49%，漲幅依舊處於高檔，外食連續五個月大於三，是近12個月最高漲幅。

主計總處調查，3月CPI較上年同月漲2.29％，水果因去年接連颱風豪雨後復耕期較長，價格續漲，食用油、肉類及外食費等食物類價格上漲，蔬菜及水產品價格相對上年同月仍高，加上房租、掛號費、補習及學習費、汽車保養及修理等費用調升，惟蛋類、油料費、成衣及機票等價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果及能源後之總指數(即核心 CPI)，漲 1.63％。

七大類仍以食物類漲幅達4.90％最高，其中因水果受先前颱風豪雨之遞延影響，價格上漲30.78％，加上蔬菜、食用油、肉類、外食費及水產品亦漲 5.12％、4.21％、3.87％、3.26％及 3.10％，惟蛋類價格下跌 12.32％，抵銷部分漲幅。

外食類年漲3.26%，較上月漲 3.14%更高，己是連續五個月年增率大於3%，意味外食族壓力持續高漲。3月房租年漲2.49%，只比上月的2.56%略縮小，漲幅還在高檔。3月高齡家庭 CPI 較上年同月漲2.50％，漲幅較全體家庭為高，主因高齡家庭在食物類及居住類支出占比(權重)較高所致。

CPI 外食族 水果

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