仲量聯行侯文信：關稅戰衝擊 不動產市場觀望氣氛恐延1、2季

受到美國關稅政策及全球政經變動影響，仲量聯行董事總經理侯文信今日表示，台灣部分製造業者開始考慮將據點轉往關稅衝擊較低的國家發展，企業對資金調度與風險控管也趨於保守，對不動產的投資態度轉向觀望，商用不動產市場受到明顯影響，今年第1季已有企業預期風險，延後或放緩交易決策，預料這波觀望期將延續一到兩季。

仲量聯行今天舉辦第一季市場回顧記者會。侯文信指出，目前市場上雖仍有詢問買賣、租賃，但成交速度放慢，這樣的狀況在第一季就已經出現，反映出企業對不確定風險的預期，態度更為謹慎。

針對關稅政策對產業鏈布局的影響，他表示，已有台灣廠商開始轉往較不受關稅影響的國家發展，以降低成本與避開貿易壁壘。此外，美國未來預計還會陸續推出新的政策，將進一步牽動企業資本支出與營運據點的安排。

侯文信指出，今年是一個變動的年份，企業在投資與決策上的時間都會拉長，市場將處於保守與觀望的階段。