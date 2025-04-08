聽新聞
0:00 / 0:00
仲量聯行侯文信：關稅戰衝擊 不動產市場觀望氣氛恐延1、2季
受到美國關稅政策及全球政經變動影響，仲量聯行董事總經理侯文信今日表示，台灣部分製造業者開始考慮將據點轉往關稅衝擊較低的國家發展，企業對資金調度與風險控管也趨於保守，對不動產的投資態度轉向觀望，商用不動產市場受到明顯影響，今年第1季已有企業預期風險，延後或放緩交易決策，預料這波觀望期將延續一到兩季。
仲量聯行今天舉辦第一季市場回顧記者會。侯文信指出，目前市場上雖仍有詢問買賣、租賃，但成交速度放慢，這樣的狀況在第一季就已經出現，反映出企業對不確定風險的預期，態度更為謹慎。
針對關稅政策對產業鏈布局的影響，他表示，已有台灣廠商開始轉往較不受關稅影響的國家發展，以降低成本與避開貿易壁壘。此外，美國未來預計還會陸續推出新的政策，將進一步牽動企業資本支出與營運據點的安排。
侯文信指出，今年是一個變動的年份，企業在投資與決策上的時間都會拉長，市場將處於保守與觀望的階段。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言