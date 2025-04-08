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仲量聯行侯文信：關稅戰衝擊 不動產市場觀望氣氛恐延1、2季

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
仲量聯行今舉辦2025年第1季記者會，仲量聯行董事總經理侯文信表示，已觀察到台灣部分製造業者開始考慮將據點轉往關稅衝擊較低的國家發展，企業對資金調度與風險控管也趨於保守。記者林莉／攝影
仲量聯行今舉辦2025年第1季記者會，仲量聯行董事總經理侯文信表示，已觀察到台灣部分製造業者開始考慮將據點轉往關稅衝擊較低的國家發展，企業對資金調度與風險控管也趨於保守。記者林莉／攝影

受到美國關稅政策及全球政經變動影響，仲量聯行董事總經理侯文信今日表示，台灣部分製造業者開始考慮將據點轉往關稅衝擊較低的國家發展，企業對資金調度與風險控管也趨於保守，對不動產的投資態度轉向觀望，商用不動產市場受到明顯影響，今年第1季已有企業預期風險，延後或放緩交易決策，預料這波觀望期將延續一到兩季。

仲量聯行今天舉辦第一季市場回顧記者會。侯文信指出，目前市場上雖仍有詢問買賣、租賃，但成交速度放慢，這樣的狀況在第一季就已經出現，反映出企業對不確定風險的預期，態度更為謹慎。

針對關稅政策對產業鏈布局的影響，他表示，已有台灣廠商開始轉往較不受關稅影響的國家發展，以降低成本與避開貿易壁壘。此外，美國未來預計還會陸續推出新的政策，將進一步牽動企業資本支出與營運據點的安排。

侯文信指出，今年是一個變動的年份，企業在投資與決策上的時間都會拉長，市場將處於保守與觀望的階段。

美國 關稅

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