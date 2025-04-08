面對AI法規實施元年挑戰 美台研討會探討如何強化供應鏈安全與韌性

面對AI法規實施元年的關鍵挑戰，如何強化供應鏈安全與韌性重要課題。由財團法人人工智慧法律國際研究基金會攜手史丹佛大學台灣科學及科技中心與國際智庫舉辦2025年首場美台研討會，聚焦AI法規與全球供應鏈戰略合作。

這場「2025美台研討會：AI法規與全球供應鏈」研討會由史丹佛大學台灣科學及科技中心、財團法人人工智慧法律國際研究基金會、史丹佛大學胡佛研究所「印太地區台灣計畫」 、Morrison & Foerster LLP律師事務所共同主辦。於4月7日加州時間（台灣時間4月8日），在矽谷帕羅奧圖登場，並開放全球線上參與，整場活動線上線下超過300人參與。

史丹佛科技技術研究中心主席張瑛芝強調，在AI時代，台美雙方在科技、技術、法規與政策層面上的合作與對話已成為不可或缺的關鍵。

本次研討會的第一場次以「AI 治理的法規與政策趨勢：美台觀點對話」為題，邀集美台產官學界代表性人物，深入探討兩地在AI法律制度發展上的差異、挑戰與合作潛力。聚焦關鍵議題：美國AI法規的最新進展與企業回應實例 ; 台灣法制建構中的挑戰與契機，以及如何推動跨境合作。這場跨領域對話不僅呈現出美台在科技治理上的多元觀點，也為雙邊在AI合作上的制度對話奠定基礎。

本場次由長庚大學特聘教授兼院長許永真主持，與談人橫跨政策、產業與學術三大領域。來自美國的格羅托（Andrew Grotto），現任史丹佛大學國際安全與合作中心研究學者，美國白宮前技術與治理計畫主任，他從國安與國際政策角度剖析美國在AI監管上的最新動向與策略。他指出，美國正積極推動企業自律與法規並進的治理模式，尤其在OpenAI、Google、微軟等科技巨頭的實務案例中，可見政府與業界之間的持續磨合與調整。

來自企業界的Tom Lue，身為Google DeepMind 全球前沿AI事務副總裁，他指出美國政府的AI政策已從風險控管轉向以成長為導向的戰略，以維持全球領先地位。台灣若要在國際合作與市場競爭中占有一席之地，應以《EU AI Act》為借鏡審慎評估台灣《人工智慧基本法》的推動方式。

代表台灣學界的張麗卿，身兼財團法人人工智慧法律國際研究基金會執行長與實踐大學講座教授，她強調，台灣在借鑒歐盟與美國經驗的同時，也逐步建立適合本土產業生態的法律與倫理框架。

史丹佛大學法學院訪問學者、財團法人人工智慧法律國際研究基金會秘書長朱宸佐則指出，面對大型語言模型（LLM）快速發展，台灣須同步推動AI法規，建立明確治理原則，兼顧資料安全、透明責任與文化尊重，透過技術與制度並進，掌握AI時代的主體性與發聲權。

此外，來自史丹佛大學訪問法學教授、新興技術智力計畫主任的 Florence G'sell，從比較法的角度分析各國對AI的監管模式。她強調，美台歐三方可透過制度對話強化合作，包括建立共享的AI倫理準則、資料治理框架與監管工具箱，以因應技術快速演化所帶來的法制落差。