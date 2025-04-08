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資通業憂訂單成庫存 廠商受高關稅波及生產陷兩難

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
根據新竹縣政府統計，新竹縣共有1696家製造業，這次受到關稅衝擊受影響家數粗估約716家，新竹縣工策會正透過問卷調查影響層面。記者郭政芬／攝影
根據新竹縣政府統計，新竹縣共有1696家製造業，這次受到關稅衝擊受影響家數粗估約716家，新竹縣工策會正透過問卷調查影響層面。記者郭政芬／攝影

湖口新竹產業園區約四百家電子與資通訊相關企業，正遭遇美國對等高關稅的重大衝擊。多數廠商目前未能提出具體應對措施，只能被動應對客戶暫停或延後出貨，甚至與客戶協商如何分擔額外的稅金負擔。新竹縣工業會總幹事曾昭維這兩天與多家廠商聯繫，他認為此一情況正逐漸加劇，且影響範圍擴大，「生產線也陷入兩難，擔心做了被取消訂單成庫存」。

曾昭維表示，新竹產業園區許多為電子零組件和資通訊等相關產業，有些公司出口到美國約2成、3成等，部分訂單甚至5成以美國客戶為主，直接或間接都受到關稅提高的影響，這次衝擊很巨大，有些公司先暫停原本的擴產計畫，並推遲未來的生產安排，靜待局勢發展。

他舉例，中小型企業擔心銀行貸款，擔憂還款能力，也正被上游要求分擔稅金等。上市櫃公司資金雖較充足，但也承受各種壓力，生產線也陷入兩難，若訂單被取消，將導致半成品和庫存積壓，公司恐怕將面臨更大的資金壓力，影響其經營穩定性。

新竹縣政府統計，竹縣共有1696家製造業，這次受到關稅衝擊受影響家數粗估約716家，產值約3775億，主要廠商在湖口、新豐、竹北、寶山及部分竹東。但影響的層度與範圍尚未明朗，新竹縣工策會正透過問卷調查中。

曾昭維這兩天與多家廠商聯繫，新竹縣工業會也積極介入，將於周五下午舉辦產業座談會，邀請多家新竹縣的廠商、企業與新竹縣政府、外貿協會等座談，了解產業界的需求，並探討可能的解決方案。

美國 關稅

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