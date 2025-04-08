東陽營收／3月25.52億元、第一季 72.91億元 雙續創史上新高

東陽（1319） 2025年3月自結合併營收25.52億元，較去年同期成長12%，前3月自結累計合併營收72.91億元，較去年同期累計成長18%，雙創史上新高。受惠AM售後維修市場持續暢旺，及OEM新能源車需求帶動，營運成績亮眼。

東陽AM事業3月自結合併營收20.43億元，較去年同期成長18%，創史上最強3月，前3月自結累計合併營收57.54億元，較去年同期累計成長23%，創下史上Q1新高紀錄。

東陽持續優化本廠產線以提升出貨量能，並積極擴建新廠，台南科工廠積極趕工中，七股科工區亦將於5月初動工建廠，及成立30年的美國德州廠，這兩年也加大力道持續擴廠中，滿足AM訂單持續成長的需求，拉大競爭距離。

東陽OEM事業3月自結合併營收5.09億，前3月份自結累計合併營收15.37億，較去年同期累計成長3%。（OEM整體累計營收66.94億元，成長7%）。受惠新能源車市場熱度提升，及OEM訂單回暖，推升業績成長。公司積極發展輕量化產品及智能光電加飾技術，提升市場競爭力。