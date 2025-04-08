國發會「射三箭」因應川普關稅戰 中長期應對方針出爐

美國總統川普對等關稅政策9日起生效，其中約60國被祭出高額對等關稅，台灣就被徵32%。為此，行政院除公布880億元「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」外，由國發會擬定的中長期應對方針，初步規劃策略提前曝光，準備「射三箭」，包括：「優化投資環境」、「激勵投資與創新」、「強化產業優勢」，以面對經濟發展指標可能受到實質面影響，期讓國家經濟、產業發展及勞工就業穩定。

國發會主委劉鏡清9日將赴立法院經濟委員會進行「協助傳統產業及中小企業因應國際經貿情勢」專題報告。國發會書面報告指出，由於傳統產業與中小企業是台灣經濟成長與產業發展的重要基石，亦為科技產業鏈不可或缺的輔助支柱，為因應美國對等關稅對台灣產業造成的不公平，政院除提出短期因應美國關稅，我國出口供應鏈支持方案外，就中長期而言，政府也責成國發會研擬中長期應對策略及方針，將積極協助傳統產業與中小企業應對第二波供應鏈重組，掌握非紅供應鏈商機，強化研發、價值提升與數位銷售，促進產業再次轉型升級，讓產業更具韌性及競爭力。

國發會初步規劃有三大策略，首先是「優化投資環境」，因應第二波全球供應鏈重整，政府將透過優化投資環境，協助傳統產業及中小企業回流或根留台灣，將擴大投資台灣三大方案，規劃延長三大方案至2027年，調整資格要件，包括：擴大適用全球臺商及外人投資企業，聚焦五大信賴產業、服務業及大健康產業，並要求具備AI運用元素。另研議調整中階技術人力核配比例，並新增銀行貸款額度與提高融資優惠利率。

以及優化產業投資五大要素，國發會研提創新策略，包括透過釋出產業用地、土地優惠出租等，協助產業用地需求；建構完善留才生態系，同時強化培育產業關鍵人才等。同時，國發會也將推動六大區域產業發展，支持在地傳統產業及中小微企業發展，促成地方創生及地方商圈振興，帶動薪資普遍提升。

第二大策略為「激勵投資與創新」，國發會指出，為激勵國內傳統產業及中小微企業創新發展，加速數位與淨零雙軸轉型，除將加速推動「產業創新條例」修法助投資外，也將積極推動 「七大百億基金」，國發基金將與相關部會合作推動主題式投資專案，並分別匡列新台幣100億元協助各機關推動產業創新轉型，包括：智慧機器人基金（預計今年第3季啟動）、AI新創基金（2025年上半年受理） 、智慧醫療創新基金（2024年9月受理）、綠色成長基金（2025年第2季受理）等，將有助傳統產業及中小企業創新轉型。

第三大策略則是「強化產業優勢」，國發會表示，鑑於非紅供應鏈逐漸形成新商機，政府將協助國內傳統產業及中小企業建構相關能力，以拓展海外通路並打造非紅供應鏈。針對產品生命週期已達成熟程度廠商，協助其進行研發轉型，開發更多高值化產品。

同時國發會還將採取強化策略性產業、推動產業再次轉型，以及資金助創新與新創等方式，三路並進。

國發會指出，將在既有五大信賴方案基礎上，針對戰略性產業，藉由供應鏈以大帶小方式，打造非紅供應鏈，中小企業並可藉此強化產業競爭優勢，並深化與經貿友好國家技術與投資合作。並引導傳統產業及中小企業研發再創新，包括；傳統銷售轉向數位銷售及商機導向、價值鏈研發（產品、商業模6式與成本效率創新）、規模化形成、供應鏈重組轉型等。政府將透過鼓勵企業購併、成立產業控股公司、啟動企業再造基金、以及強化中小企業數位拓銷與導入數位創新應用等策略，協助產業建立新競爭力。

至於在資金助創新與新創部分，國發會指出新創事業為中小企業的一環，國發會將與經濟部、國科會等部會共同合作，積極打造全球共創的生態圈。主要策略則有活絡投資生態系、擴大投資標的，以及提升創業成功率，將促成新創鏈結企業資源，促成大小企業共創合作及企業投資新創機會。