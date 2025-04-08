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基金平台：投資人可以用股市好壞 判斷不同債券進場時機

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

近期市場動盪，投資人避險情緒升高，債市悄悄走強。鉅亨買基金指出，當股市回落，債券有望成為穩定資產配置的關鍵，但不同債券的表現差異極大，投資人可以用股市好壞來判斷不同債券進場時機。

就投資屬性來分，鉅亨買基金指出，短天期公債適合保守型投資人。美國長天期公債可對抗經濟衰退，投資等級債穩健但波動較小，適合穩健型投資人。至於非投資等級債與新興市場債，則適合風險承受度較高的投資人。

鉅亨買基金指出，很多人認為債券普遍屬於較保守的資產，實際上，債券也分為風險型與避險型。若以美股位於200日均線以下作為指標，可以發現這段時間避險型的長天期公債與投資等級債表現較佳，但風險較高的非投資等級債券與新興市場債券通常與美股表現較相似，只是債券跌幅比股市淺。

相反的，鉅亨買基金指出，當股市上漲到200日均線之上時，風險型債券往往因投資人的風險偏好增加而有較佳的表現，避險型債券則相對穩定但較為平淡。比較特別的是，短天期公債對利率與市場波動敏感度低，因此無論市場處於多頭或空頭，價格變動幅度都比較小。

中租基金平台蘇皓毅總經理指出，美國關稅大戰，引發投資人擔心經濟陷入衰退，資金由過度樂觀的「川普交易」轉為「衰退交易」。不過，以息收為主的投資人不必過於擔憂非投資等級債券波動，回檔反而可適度加碼；至於投資等級債，則可持續作為降低波動的配置。

債券 公債

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